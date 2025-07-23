Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını onayladı mı?

Alman hükümetinin gizli oturumlarda aldığı karar doğrultusunda, Almanya'nın da ortağı olduğu Eurofighter konsorsiyumu Türkiye'ye satış gerçekleştirebilecek. Söz konusu savaş uçakları, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ortak üretimi olarak biliniyor.



Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz hafta Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’ye savaş uçağı satışıyla ilgili olumlu sinyaller vermişti. Merz, ihracat izninin henüz resmiyet kazanmadığını ancak “olumlu yönde ilerleme” kaydedildiğini söylemişti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kıbrıs dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Her iki ülke de olumlu yaklaşıyor. İnşallah jet uçaklarımızı bir an önce alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.



Yunanistan’a Bilgi Verildi



Spiegel’in haberine göre, Almanya’nın kararı yalnızca Türkiye’ye değil, İngiliz hükümetine ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e de iletildi. Türkiye gibi NATO üyesi olan Yunanistan’da bu gelişme endişeyle karşılanıyor.



Haberde, Türkiye’nin savaş uçaklarını NATO müttefiklerine karşı değil, yalnızca ittifak içi dayanışma kapsamında kullanacağına dair güvence verdiği de belirtildi.



Sipariş 40 Uçak, Tahmini Maliyet 4,75 Milyar Euro



İngiliz basınına göre, Türkiye’ye kaç adet Eurofighter uçağı gönderileceği henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Spiegel, Türkiye’nin 40 uçak siparişi vermesi durumunda toplam maliyetin yaklaşık 4,75 milyar euroyu bulacağını aktardı.



Satışa Onay Gecikmişti



Almanya’da bir önceki koalisyon hükümeti, Türkiye’nin savaş uçağı talebine uzun süre yanıt verememişti. Eski Başbakan Olaf Scholz, Ekim 2023’te Türkiye’yi ziyaretinde Eurofighter satışına açık olduğunu belirtmiş, ancak koalisyonun dağılması süreci sekteye uğratmıştı.



2024 yılı itibarıyla Berlin, Türkiye’ye yönelik silah satış politikasında değişikliğe giderek ihracat izinlerine onay vermeye başlamıştı.