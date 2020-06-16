Almanya Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmıyor

Maas, dün yaptığı açıklamada, Çavuşuğlu’yla görüşme planlandığını doğrulamıştı. Alman bakan "Önümüzdeki haftalarda bazı ülkelere seyahat uyarılarının kaldırılabileceği ihtimalini dışlamıyorum. Ama bu karar, söz konusu ülkelerde salgın konusunda yaşanacak gelişmelere bağlı olacak" şeklinde konuşurken, Türkiye’ye yönelik uyarının kaldırılmasıyla ilgili olarak, "Burada söz konusu olan aldığımız sayılar, veriler ne kadar güvenilir ve hangi önlemler alındı?" şeklinde görüş belirtti.







Öte yandan Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, geçen hafta sonunda Berlin’e gelerek başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere hükümetten üst düzey temsilcilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, temaslarında Corona virüsü salgınına karşı turizm tesislerinde alınan önlemleri anlatarak, Türkiye’ye yönelik kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.





Kalın’ın Alman yetkilileri turizm bölgelerinde alınan önlemleri yerinde görmeleri için Türkiye’ye davet ettiği, ayrıca otellere getirilen sertifikasyon sisteminin ve uygulanan hijyen kurallarının, Alman denetleme şirketi TÜV-Süd tarafından test edildiğini aktardığı belirtildi. Federal Hükümet geçen hafta Türkiye‘yi, Avrupa dışındaki ülkeler kategorisinde değerlendirerek, seyahat uyarısını diğer tüm ülkelere olduğu gibi 31 Ağustos’a kadar uzatma kararı almıştı.





Bu arada Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması yönünde Alman turizm sektörü temsilcilerinin de baskısı sürüyor. Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, en kısa zamanda Avrupa dışındaki ülkeler için de bu uyarının kaldırılmasını beklediklerini duyurdu. Fiebig, Corona virüsüyle mücadele kapsamında Mart ayında uygulanmaya başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm sektörünün bugüne kadar 10 milyar 800 milyon Euro kayıp yaşadığına işaret ederek, "Türkiye, Tunus ve Mısır gibi Avrupa dışındaki sevilen tatil destinasyonları için seyahat uyarısının uzatılması, Temmuz ve Ağustos ayları için ilave 9 milyar Euro kayıp anlamına geliyor" dedi.





Berlin’deki genel kanı, yapılan görüşmelere ve turizm sektörünün temsilcilerinin de çağrılarına rağmen, Alman hükümetinin Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırma konusunda temkinli açıklamalarını sürdürerek, acele bir karar almayacağı şeklinde.





Bu arada hem Alman Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin hem de farklı kaynakların, giderek artan bir şekilde Türkiye’ye seyahat etmenin yasak olmadığını, sadece seyahat uyarısı söz konusu olduğunu vurgulamaları, başka bir ifadeyle "İsteyen gidebilir" demeleri, kararın acilen değiştirilmeyeceği şeklinde yorumlanıyor.





Neticede Türkiye’yle birlikte toplam 160 ülke için 31 Ağustos’a kadar geçerli olan söz konusu uyarı, vatandaşların seyahatini yasaklamıyor. Mecburi olmadıkça listede yer alan ülkelere seyahat etmemeleri, etmeleri durumunda ise sorumluluğun tamamen kendilerine ait olduğu anlamına geliyor.





Dışişleri Bakanı Maas, her fırsatta bu gruba ait ülkelere gidenlerin hastalanması durumunda, Almanya’ya geri getirilmeleri için "tahliye uçuşları"nın yapılmayacağını söylüyor. Almanya, Corona virüsü salgını nedeniyle Mart ve Nisan aylarında dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan 240 bin vatandaşını tahliye etmişti.