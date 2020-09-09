Almanya Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kaldırmadı

Uzatma kararını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hükümetin haftalık basın toplantısında açıkladı. Sözcü yaptığı açıklamada, daha önce 14 Eylül’e kadar geçerli olanan seyahat uyarısının böylece yaklaşık iki hafta daha uzatıldığını kaydetti. Sözcü, 1 Ekim’de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında konunun tekrar ele alınacağını ve dünyadaki ile Almanya’daki vaka sayısının seyrine göre kararın gözden geçirileceğini vurguladı. Sözcü, 1 Ekim’deki toplantıda bu kez her ülkeyi tek tek değerlendirip ona göre uzatma kararının verileceğinin altını çizdi.

