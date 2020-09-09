Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kaldırmadı /09 Eylül 2020 17:38

Almanya Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını kaldırmadı

Başbakan Angela Merkel başkanlığında çarşamba günü toplanan Bakanlar Kurulu, aralarında Türkiye'nin de olduğu 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısını 30 Eylül’e kadar uzattı.

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Uzatma kararını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hükümetin haftalık basın toplantısında açıkladı. Sözcü yaptığı açıklamada, daha önce 14 Eylül’e kadar geçerli olanan seyahat uyarısının böylece yaklaşık iki hafta daha uzatıldığını kaydetti. Sözcü, 1 Ekim’de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında konunun tekrar ele alınacağını ve dünyadaki ile Almanya’daki vaka sayısının seyrine göre kararın gözden geçirileceğini vurguladı. Sözcü, 1 Ekim’deki toplantıda bu kez her ülkeyi tek tek değerlendirip ona göre uzatma kararının verileceğinin altını çizdi.
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