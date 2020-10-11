Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Türkiye'ye vize şartlarını güncelledi: Seyahat çok zor! /11 Ekim 2020 15:15

Almanya Türkiye'ye vize şartlarını güncelledi: Seyahat çok zor!

Korona virüsü sebebiyle Türk turistlerin vize randevularına cevap vermeyen Almanya yeni kararlar aldı... Almanlar, Türkiye'ye rahatça gidebilirken, Covid-19 nedeniyle Türklerin turistik vize alması için bir "ön vize" almaları gerekiyor.

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Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkelerle İsviçre'nin, Türkiye'ye uyguladığı normal vizenin dışındaki “Corona vizesi” devam ediyor…

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Almanya son değişiklikleri duyurdu ve Türklerin turistik vize randevularına yine cevap verilmeyeceğini açıkladı. Almanya'dan vize almak zaten zorken, corona virüsü sebebiyle başlatılan imkansızlık devam ediyor.

YENİ ÖNKOŞUL EKLENDİ: TIBBİ İHTİYAÇLAR

Bir Alman, bir Fransız, Hollandalı ya da Belçikalı, Türkiye'ye rahatlıkla gelip giderken, şu an Türkler hiç bir AB üyesi ülkeye gidemiyor. 

Vize almak için belirli kriterlerin arandığı Almanya’da vize randevu verilmesine, “Çok kısıtlı koşullara bağlı tıbbi tedaviler”i ekledi. Bu ülkeden vize alabilmek için, adeta “ön bir vize almak” gerekiyor.

Alman tarafına göre vize randevusu için şunların “yazılı veya çeşitli şekillerde” kanıtlanması şart. İşte Alman vizesi randevusu alabilmenin ön şartları;

– Aile ziyaretleri: Ölüm/cenaze, düğün, kendi çocuğunuzun yakın zamanda Almanya'da doğumu

– İşveren tarafından Almanya'ya gönderilmiş olan makinelerin/tesislerin montajı/bakımı/onarımı ve işletme açısından önemli bir nedenle gerçekleşmesi gereken kaçınılmaz iş seyahatleri

– Fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçileri (fuar standı kurulumu için gerekli personel buna dahil değildir)

– Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının veya Almanya`da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının eşlerinin gerçekleştirecekleri geçici aile ziyareti

– Alman vatandaşlarının veya AB ülkesi vatandaşlarının (sadece beraber seyahat etme koşuluyla veya mekânsal ayrılık sonrasında Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) veya Almanya`da ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının (sadece Almanya`da tekrar bir araya gelme söz konusu ise) uzun süreli hayat arkadaşları

– Çok kısıtlı koşullara bağlı olarak tıbbi tedaviler.

TÜRKLER'E İKİNCİ TEST

Almanya Büyükelçiliği ve konsoloslukları ayrıca, Türkiye gibi risk bölgesinden gelenlerin ellerindeki negatif test sonuçlarının tanınmayabileceğini, ikinci bir test yaptırmaları gerekebileceğine vurguluyor.

Özellikle 1 Ekim'den sonra ülkeye girişte getirilen test zorunluluğu, Almanya'da yaşayıp da Türkiye'ye giden ve dönenleri hayli zorluyor. Bu kişiler, negatif test sonuçlarını sağlık birimlerinden onaylatmadan karantinadan çıkamıyor.

Bunun dışında, aile birleşimi, istisna akdi ile çalışmaya gidenler ve mavi kart sahiplerine verilen D vizesi randevuları ise devam ediyor.
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