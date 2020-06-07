Samanyolu Haber /Dünya / Almanya uçuş yasağının sebebini açıkladı /07 Haziran 2020 17:31

Almanya uçuş yasağının sebebini açıkladı

Almanya, Türkiye'ye seyahat yasağının kaldırılması için Ankara'yla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Maas, yurt dışında koronavirüs kapan tatilcilerin Almanya'ya dönüşünün devlet tarafından sağlanmayacağını belirtti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, ülkesinin pandemi nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağına dair açıklamalarda bulundu.

Türk hükümetiyle görüşmelerin sürdüğünü ve seyahat uyarısının "kalıcı" olmayacağını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı, "Ancak ne zaman kaldırılacağını pandeminin gidişatı belirleyecek" ifadesini kullandı.

Almanya, 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesine uçuşlara izin verecek. Ancak Türkiye bu ülkeler arasında bulunmuyor.

"Hastalanan tatilciler için uçak göndermeyeceğiz"

Maas, yurt dışına gidecek Alman vatandaşlarının virüse yakalanmamak için azami dikkat göstereceklerini ümit ettiklerini ve buna güvenerek hareket ettiklerini söyledi.

Ancak tatilcilere yurt dışında virüs bulaşması durumunda bu kişilerin Alman devletinin göndereceği uçaklarla geri getirilmesinin söz konusu olmadığını belirten Maas, "Tatilde virüs kapanlar onları Almanya'ya bizim geri getireceğimizi düşünmesin" uyarısında bulundu.

Maas, "Tabii ki yurt dışındaki misyonlarımız her zaman acil durumlarda konsolosluk desteği sağlamaya hazır. Ama Federal Hükümet, bu kez Alman tatilcileri yurda getirmek için uçak gönderemeyecek" ifadesini kullandı.

Bakan Maas, şu an seyahat izni verilen ülkelerdeki koronavirüs önlemlerinin ihlal edilmesi hâlindeyse, bu ülkeler için kısa süre içinde yeniden yasak getirileceğini sözlerine ekledi.
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