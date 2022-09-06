Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı 'soykırım' davasına katılmayı planlıyor /06 Eylül 2022 10:49

Almanya Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı 'soykırım' davasına katılmayı planlıyor

Uluslararası Adalet Divanı, Almanya'nın davaya katılma talebinde bulunduğunu açıklarken, Rusya ve Ukrayna'dan da yazılı beyan talep etti.

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Almanya'nın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istediği bildirildi.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) yapılan açıklamada, Litvanya, Letonya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin ardından Almanya'nın da Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

Menfaati etkilenen devletlerin diğer devletler arasındaki mevcut bir davaya katılabileceği hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın "Tarihimiz sebebiyle davaya katılmanın hususi bir önemi var" ifadesi aktarıldı.

Açıklamada, Almanya'nın soykırım sözleşmesindeki hakların "herkese karşı ileri sürülebilen" ve uluslararası hukukta aksine hareket edilemeyen anlamında gelen "jus cogens" niteliğinde olduğu kaydedildi.

ICJ, Ukrayna ve Rusya'ya, Almanya'nın davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi.

ICJ, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, "Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyonu' derhal durdurmasına" hükmetmişti.
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