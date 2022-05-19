Samanyolu Haber /Gündem / Almanya Ukrayna'ya kapıyı kapattı! 'AB için kestirme yol yok' /19 Mayıs 2022 15:04

Almanya Ukrayna'ya kapıyı kapattı! 'AB için kestirme yol yok'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) kısa yoldan üye olmasının mümkün olmadığını belirterek Kiev'e kapılarını kapattı. Scholz'un açıklamalarına tepki gösteren Ukrayna Avrupa'nın kendilerine 'ikinci sınıf muamele' yaptığını ileri sürdü.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB zirvesi öncesinde Ukrayna'daki savaşla ilgili Alman parlamentosuna bir konuşma yaptı. Ukrayna'daki savaşı AB'nin tarihindeki en büyük kriz olarak nitelendiren Scholz Ukrayna'nın AB'ye katılım hedefinin, ülkenin Rusya tarafından işgal edilmesine rağmen hızlandırılamayacağını söyledi ve bloğun Kiev'e yardım etmek için 'hızlı ve pragmatik' bir yol bulması gerektiğini sözlerine ekledi. 

KESTİRME YOL YOK! DİĞER ÜLKELERE HAKLISZLIK OLUR

"AB'ye giden yolda kestirme yol yok." diyen Scholz, Ukrayna'ya bir istisna getirilmesinin, aynı zamanda üyelik isteyen Batı Balkan ülkelerine haksızlık olacağını belirterek  "Üyelik süreci birkaç ay veya yıl meselesi değil."  ifadelerini kullandı.


SCHOLZ 'ZAYIF VE AŞIRI TEMKİNLİ' OLARAK TANIMLANIYOR

Alman şansölyenin konuşmasını yaklaşık üç aydır devam eden çatışmayı çevreleyen politikasını özetlemek için kullanması bekleniyordu.

Almanya Ukrayna'daki savaşa yeteri kadar sert tepki veremediği ve Kiev'e ağır silah göndermeyi geciktirdiği için eleştiri yağmuruna tutulurken çoğu kişi Başbakan Scholz'u zayıf ve aşırı temkinli olarak tanımlıyor.

Birçok Avrupalı ??liderin aksine Kiev'i hala ziyaret etmeyen Scholz sadece Avrupa'da değil kendi ülkesinde de sert tepkilerle karşılaşıyor.

"TARİHTE BİR DÖNÜM NOKTASI"

Kendisine ve ülkesine gelen tüm eleştirilere rağmen Ukrayna'yı desteklediklerini açıklayan Scholz, "Hepimiz tek bir hedefi paylaşıyoruz, Rusya bu savaşı kazanmamalı, Ukrayna galip gelmeli." dedi.

Ukrayna savaşını "tarihte bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz AB ülkelerinin diğer krizlerde olduğu gibi bunu da dayanışmayla atlatacağına dikkat çekerek "Almanya bu nedenle Ukrayna'yı yardım ediyor, bu nedenle Ukraynalı mültecileri kabul ediyor" dedi.


UKRAYNA'DAN ANINDA TEPKİ GELDİ: İKİNCİ SINIF MUAMELE SONA ERMELİ

Scholz'un açıklamasına Ukrayna cephesinden tepki gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ülkesine 'ikinci sınıf muamele' yapıldığını iddia ederek Scholz'un açıklamalarını eleştirdi.


Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda bazı AB ülkeleri tarafından Ukrayna'nın Avrupa perspektifine uygulanan stratejik belirsizlik başarısız oldu. Bu artık sona ermeli" dedi.

Ukrayna'ya yapılan muamelenin Ukrayna halkını incittiğine dikkat çeken Kuleba bunun sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i daha çok cesaretlendirdiğini söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA BİTMEYEN GERİLİM

Almanya ve Ukrayna arasındaki gerilim savaşın başladığı ilk haftalardan beri yükselerek devam ediyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e planladığı ziyaret Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından reddedilmişti. Steinmeier "Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev’de istenmiyordum” açıklamasında bulunurken Almanya Başbakanı Scholz Kiev'in hareketini 'rahatsız edici' olarak tanımlayıp yakın gelecekte Ukrayna’ya bir ziyaret planlamadığını söylemişti.

Alman medyası Scholz yönetiminin Ukrayna'ya gönderilecek silahları bilinçli olarak geciktirdiğini iddia etmiş, hükümet de bu haberler sonrasında  Gepard uçaksavar tanklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamıştı..
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