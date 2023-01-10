Almanya, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderecek mi?





Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta ülkesinin Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in "Berlin'in Kiev'e Leopard tanklarının teslimatını göz ardı edemeyeceğini" söylemesinin ardından, hükümet sözcüsü,açıkladı.Ukrayna'ya daha fazla ağır silah gönderilmesi çağrıları üzerine Berlin, geçen hafta Marder piyade savaş araçlarını Kiev'e göndereceğini bildirdi.Federal Meclis Başkan Yardımcıları Katrin Goering-Eckardt ve Wolfgang Kubicki'nin de Leopard tanklarının gönderilmesini savunduğu kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçtiğimiz perşembe günü telefon görüşmelerinin ardından Washington'un Ukrayna'ya Amerikan piyade savaş araçları Bradley ve Alman Marder tedarik etme niyetinde olduğunu belirten ortak bir açıklama yaptı.Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Oleksiy Makeev, Marder piyade savaş araçları tedarik etme kararının Leopard 2 tankları için zemin hazırlayabileceğini ifade etti.Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ise Alman makamlarının Ukrayna'ya piyade savaş araçları gönderme kararını kınamıştı.Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı. Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.