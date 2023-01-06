Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi verecek /06 Ocak 2023 12:01

Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi verecek

Almanya'nın, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceği açıklandı.

SHABER3.COM

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Şansölye Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi ile "Marder" tipi zırhlı muharebe araçları vereceğini ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırı savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ve Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteklerini yineledikleri belirtildi.

ABD Başkanı Biden ve Şansölye Scholz'ün, Ukrayna'ya gerekli mali, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece sağlama konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, "Bu amaçla ABD, Ukrayna'ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler konusunda eğitmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

İki liderin, Ukrayna'nın kritik altyapısına yönelik devam eden füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna'nın acil hava savunma kabiliyetini desteklemeye devam edeceklerine dikkati çekilen açıklamada, aralık ayının sonunda ABD'nin Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze sistemi sağlayacağını açıkladığı, Almanya'nın da Ukrayna'ya bir Patriot uçaksavar füze bataryası vererek ABD'ye katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Biden ve Şansölye Scholz'ün, diğer müttefik ve ortakların Ukrayna'ya sağladığı askeri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi verecek Sonraki Haber >>

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"

"O anne evladı öldüğü zaman mı gidip mezarının başında duracak?"

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Ünlü NFL oyuncusu saha ortasında yere yığıldı

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Bugün Barış Manço'nun 80. doğum günü

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

Teoman'dan Melih Gökçek'e 'jelibon' göndermesi

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

[Harun Tokak ] Zindanda Açan Çiçekler

KHK'lı söylüyor!

KHK'lı söylüyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:43:31