Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ülkedeki ABD askerleri için 10 yılda 1 milyar euro harcamış /07 Temmuz 2020 12:17

Almanya ülkedeki ABD askerleri için 10 yılda 1 milyar euro harcamış

ABD, savunma bütçesine yetersiz katkıda bulunduğu gerekçesiyle Almanya'daki askeri varlığını azaltmaya hazırlanırken Almanya'nın ülkedeki ABD birlikleri için 10 yılda bir milyar euroluk harcama yaptığı açıklandı.

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Alman hükümetinin ülkede konuşlu ABD birlikleri için son 10 yılda bir milyar euroya yakın harcama yaptığı açıklandı. Alman Maliye Bakanlığı'nın Sol Parti milletvekili Brigitte Freihold'un soru önergesine verdiği yanıta göre söz konusu meblağın yaklaşık üçte birine denk gelen 648 milyon 500 bin euroluk katkı payı askeri binaların inşaatı ve 333 milyon 900 bin euro ise savunma ek giderleri için ödendi.

ABD Savunma Bakanlığı ise Almanya'daki birlikler için çok daha fazla miktarlarda kaynak ayırıyor. Pentagon'un 2020 yılı bütçesi için geçen yıl yaptığı tahminlere göre bu yıl için Almanya'daki birlikler için 8 milyar 125 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar 234 milyon euro) harcama öngördü. Almanya ise ülkedeki Amerikan askerleri için geçen yıl 132 milyon 400 bin euroluk ödeme yaptı.

Amerikan vergi mükellefleri açısından ABD'in yurt dışındaki en maliyetli askeri varlığı Almanya'da bulunuyor. ABD birlikleri Almanya'daki Ramstein üssünden Afganistan ve Irak'taki birliklerine takviye yapıyor. Landstuhl'da bulunan üste ise ABD'nin ülke dışındaki en büyük askeri hastanesi bulunuyor. Stuttgart'ta ise komando birlikleri konuşlu. Wiesbaden ve Grafenwöhr'de ise Avrupa'nın en geniş tatbikat alanları bulunuyor.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Almanya'yı savunmaya yeterince harcama yapmamakla eleştiriyor. Trump, Almanya'daki 35 bin civarındaki askeri varlığını zaltacağını ve yaklaşık 9 bin 500 askerin Almanya'dan çekileceğini açıklamıştı. Almanya'dan çekilen ABD askerlerinin Polonya'da konuşlandırılması planlıyor. Ancak bazı ABD'li senatörler birliklerin Almanya'dan çekilmesine itiraz ediyor.
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