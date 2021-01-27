Almanya uluslararası uçuşları durduruyor

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın hava trafiğini sıfıra indirmeyi ve sınırlarda sıkı kontrolleri öngören bir plan hazırladığı bildirildi. Seehofer’ın, plan hakkında Başbakan Angela Merkel’i de bilgilendirdiği ve konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağı, Merkel’in de uluslararası seyahatin tamamen yasaklanmasından yana olduğu belirtildi. Başbakan Merkel’in korona kabinesi toplantısında, “Uluslararası hava trafiğini niçin yasaklamıyoruz” diyerek sorduğu, İçişleri Bakanı’ndan bu konuyu incelemesini istediği haberleri kamuoyuna sızmıştı.







SIFIRA İNDİRMELİYİZ





İçişleri Bakanı Seehofer, Bild gazetesine “Çok sayıda virüs mutasyonları tehlikesi, bizden daha etkili önlemleri gündeme getirmemizi ve hükümet içinde tartışmamızı gerektiriyor. Bu önlemler içinde daha sıkı sınır kontrolleri de var. Özellikle yüksek riskli bölgelerle olan sınırlarda. Ama aynı zamanda İsrail’in bugün yaptığı gibi yeni virüs türlerinin Almanya’ya getirilmesini önlemek için uçak seferlerini sıfıra indirmeliyiz. İnsanlar Almanya’da bizden kendilerini enfeksiyonların patlamasına karşı korumamızı bekliyor” diye konuştu.