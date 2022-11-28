Samanyolu Haber /Spor / Almanya umudunu son maça taşıdı /28 Kasım 2022 00:20

Almanya umudunu son maça taşıdı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda karşılaşan İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.

SHABER3.COM

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, İspanya 62. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Almanya bu gole, Niclas Füllkrug'un 83. dakikada attığı golle karşılık verdi.

ALMANLAR UMUDUNU SON MAÇA TAŞIDI
Bu sonucun ardından İspanya, gruptaki puanını 4'e çıkardı. Almanya ise gruptaki ilk puanını aldı. Almanya, gruptan çıkmak adına son maçta Kosta Rika'yı mutlak yenmek zorunda. Hans Flick'in ekibi galibiyetin yanı sıra, İspanya'nın da Japonya'yı mağlup etmesini bekleyecek.

Gruptaki son maçlar 1 Aralık Perşembe günü oynanacak.

İşte 2. maçların tamamlanmasının ardından grupta oluşan puan durumu:

1-İspanya: 4 puan

2-Japonya: 3 puan

3-Kosta Rika: 3 puan

4-Almanya: 1 puan
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