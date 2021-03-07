Almanya uyarıyor: Rus askeri gücü yeni tehdit

Welt’in ulaştığı belgeye göre, Alman Savunma Bakanlığı, ‘NATO’yu istikrarsızlaştırma ve zayıflatma’ hedefinin peşinden koşan Rusya ile ‘uluslararası düzeni kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmeye’ çalışan Çin’in büyük bir askeri tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunuyor.







Belgede, Savunma Bakanlığı’nın, Rusya'nın yüksek hassasiyetli, önlenmesi zor, hipersonik uzun menzilli füzeler konuşlandırması, denizden nükleer misilleme potansiyelini korunması ve nükleer potansiyelin modernizasyonuna yönelik yatırımlarından büyük endişe duyduğu belirtiliyor.





Rusya’nın 6 bin 375 nükleer savaş başlığına sahip olduğuna dikkat çekilen belgede ayrıca, 840 bin Rus askerinin çok iyi bir eğitimden geçtiğine vurgu yapılarak, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin belirli bir bölgede kısa sürede üstünlüğü ele geçirebilecek yeteneğe sahip olduğu kaydediliyor.