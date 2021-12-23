Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen kripto paraları sattı /23 Aralık 2021 07:55

Almanya, uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen kripto paraları sattı

Almanya'da uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 100 milyon euro değerinde kriptopara satılarak nakite çevrildi.

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Frankfurt savcılığı, el konulan varlıkların bu ay Scheich bankasıyla yapılan ortaklık aracılığıyla satıldığını ve gelirin Hessen bölgesel hükümetinin hesabına aktarıldığını kaydetti.

Bankayla birlikte çalışan savcılar, “kripto varlıkları normal piyasaya geri aktarmanın yasal olarak güvenli yolunu” bulduklarını ifade etti.

Kriptoparalar, geniş kapsamlı polis operasyonunda ele geçirildi. Yakalanan üç kişi geçtiğimiz temmuz ayında hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı Jana Ringwald, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine, operasyon sonrasında Bitcoin'in yanı sıra dokuz farklı kriptopara biriminin daha satıldığını söyledi.

Yerel basına göre, Frankfurt merkezli Scheich bankasının kriptoparaları piyasaya yeniden sunabilmesi için onların “temiz” olarak ilan edilmesi gerekiyordu.

Bu arada Hessen eyaleti, gelecekte ele geçirilen diğer kripto varlıkları satmak için bu banka ile uzun vadeli bir sözleşme üzerinde anlaştı.

Ekim ayında, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki savcılar, internet suçlarına karışanlardan ele geçirilen 215 Bitcoin'i açık artırmaya çıkararak yaklaşık 12 milyon euro elde etti.
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