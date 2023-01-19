Almanya üzerindeki Leopard 2 baskısı artıyor

Ukrayna da talebini tekrarladı





Sevkiyat için Berlin'den onay bekleniyor

Scholz geri adım atacak mı?

Almanya'da istifa eden Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten boşalan koltuğa oturmaya hazırlanan Boris Pistorius Ukrayna'ya gönderilecek silahlar konusunda şimdiden. Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçiye özellikle koalisyon ortağı Yeşiller'den Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya muharebe tanklarının yollanması konusunda ısrarlı çağrılar geliyor.Yeşiller partisinin Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Agnieszka Brugger, Marder (Sansar) tipi tankların sevkiyatının onaylandığına dikkat çekerek, bu onayı verenin Leopard tipi muharebe tanklarını da ülkeye gönderebileceğini savundu.Yeşiller partisini Eş Başkanı Omid Nouripour da, Salı akşamı Welt kanalına yaptığı açıklamada, Yeşillerin Ukrayna'ya muharebe tankları gönderilmesinden yana olduğunu, "Ordunun envanterinin de bu konuda tabu olmaması" gerektiğini belirtti.Kiev de Almanya'dan daha fazla yardım talebini yineledi. T-online haber portalına konuşan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Melnik, yeni Savunma Bakanı Pistorius'un selefinden daha kararlı ve hızlı bir biçimde hareket etmesini beklediklerini dile getirdi. Melnik, Almanya'nın Ukrayna'ya muharebe tankları, savaş uçakları, savaş gemileri, çoklu roketatar, uçaksavar ve yeterince cephane göndermesinin elzem olduğunu ifade etti.Perşembe günü yemin ederek göreve başlayacak olan Pistorius'un Cuma günü de Rheinland Pfalz eyaletindeki Ramstein Amerikan hava üssünde ABD'nin öncülüğünde düzenlenecek Ukrayna'ya yardım toplantısına katılması bekleniyor. Bu toplantıda, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya askeri desteği ele alınacak. Bu kapsamda, Leopard 2 tipi tankların Ukrayna'ya gönderilmesi konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Almanya, Ukrayna'ya tank sevkiyatı konusunda kritik bir öneme sahip. Tankların Almanya yapımı olması nedeniyle, diğer ülkelerin sevkiyatı da Berlin'in onayına tabi.Aralarında Finlandiya ve Polonya'nın da olduğu Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu silahları göndermeye hazır olduklarını ve Almanya'nın onayını beklediklerini ifade etmişti.Tanklar, Ukrayna'da işgal edilen bölgelerin geri alınması için büyük bir öneme sahip. Kiev, dünyadaki en etkin silahlardan biri kabul edilen Leopard 2'lerle son dönemde durağan bir hal alan savaşta önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyor.Leopard 2'lerin sevkiyatına uzun süredir karşı çıkan Almanya Başbakanı Olaf Scholz üzerindeki baskı da artıyor. Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden ile Salı günü yaptığı telefon görüşmesinde de bu konu ele alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden ve Scholz'un Ukrayna'ya destek konusunu ele aldığı belirtti. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da, iki liderin bu desteğin "sürdürülebilir, etkin ve yakın biçimde koordine edilmesi" konusunda mutabık kaldığını kaydetti. Scholz daha önce de Bloomberg'e verdiği röportajda Ukrayna'ya verdikleri desteğe gerekli olduğu sürece mümkün olan tüm yollardan devam edeceklerini dile getirmişti. Scholz, NATO müttefiklerinin Rusya ile doğrudan çatışmaya girmekten kaçınması gerektiğini de tekrarlamıştı. Scholz, Ukrayna'ya silah sevkiyatının sürmesi konusunda da "Hiçbir zaman tek başımıza hareket etmeyeceğiz, bunun gibi zor bir durumda gereken bu" ifadelerini kullanmıştı.