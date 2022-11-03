Almanya vatandaşlarını uyardı: İran'ı terk edin!

Almanya federal hükümeti İran'da yaşayan Alman vatandaşlarına İran'ı derhal terk etme çağrısında bulundu.





Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da bulunan Almanlar için, keyfi gözaltına alınma, sorgulanma ve uzun süreli hapis cezalarına çarptırılma riski bulunduğu, özellikle Alman vatandaşlığının yanında İran vatandaşlığına da sahip çifte vatandaşların tehlike altında olduğu vurgulandı.







Alman Dışişleri, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin, konsolosluklar aracılığıyla destek verme olanaklarının da "büyük oranda kısıtlı, hatta imkansız" olduğuna dikkat çekti.









