Almanya ve Avusturya mahkemelerinden flaş karar: Türkiye'ye iadelere izin vermedi

Almanya’da Köln İdare Mahkemesi, 12 Mayıs 2025’te Türkiye’den gelen iki sığınmacı lehine karar verdi.





İlk dosyada, HDP (DEM) için çalışmış ve askerlik hizmetini reddetmiş bir başvuru sahibi yer aldı.





İkinci davada ise, Hizmet Hareketi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye’de yargılanmış, ancak beraat etmiş bir göçmen kadın ele alındı.





Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) başvuruları reddetmişti. Ancak mahkeme, Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ve muhaliflere yönelik sistematik baskının devam ettiğini belirterek her iki başvurucuya da mülteci statüsü tanınması gerektiğine hükmetti.





Avusturya: “Adil Yargılama Güvencesi Yok”





Avusturya’da bir mahkeme de 10 Haziran 2025’te önemli bir karar verdi. Kararda, Türkiye’de muhaliflere yönelik davalarda adil yargılama ilkelerinin ihlal edildiği ve yargının keyfi biçimde işlediği vurgulandı.





Mahkeme, muhaliflerin Türkiye’ye gönderilmeleri halinde polis baskısı, tutuklama ve keyfi yargılama riski taşıdığını belirtti. Bu nedenle Türkiye’ye iade kararlarının kabul edilemez olduğuna hükmetti.





Diyanet, TİKA, UID ve SETA Mercek Altında





Avusturya’daki karar, Türk hükümetinin Avrupa’daki bazı kurumları gizli istihbarat faaliyetleri için kullandığı iddialarına da dikkat çekti.





Diyanet: Muhalifleri tespit etmede rol oynadığı öne sürüldü.





TİKA: Diaspora içinde “örtülü faaliyetler” yürütmekle anıldı.





UID ve SETA: Muhalifler hakkında bilgi toplamakla suçlandı.





Mahkemeye göre, bu yapılar kültürel veya sivil toplum kuruluşları değil, Ankara’nın siyasi uzantıları gibi hareket ediyor.





İnsan Hakları Savunucularından Uyarı





Berlin merkezli İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demir, söz konusu kararların önemine dikkat çekti. Demir, şu değerlendirmeyi yaptı:





“Bu örgütler, Erdoğan hükümetinin ve istihbaratının uzantısıdır. Yalnızca bireysel muhalifleri değil, bütün diaspora topluluklarının ifade özgürlüğünü, örgütlenme hakkını ve güvenli yaşam hakkını tehdit etmektedir.”





Almanya ve Avusturya’daki bu son kararlar, AKP iktidarının Avrupa’daki muhaliflere yönelik faaliyetlerinin ciddi bir güvenlik ve özgürlük sorunu olarak görüldüğünü ortaya koydu. Mahkemeler, Türkiye’ye iadenin artık daha sık reddedilebileceğinin sinyalini veriyor.





dtj-online'da yer alan haberin orjinal haline aşağıdaki linkten ulabilirsiniz!



