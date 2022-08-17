Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ve Filistin arasında 'holokost' krizi: 'Tahammül edilemez' /17 Ağustos 2022 18:47

Almanya ve Filistin arasında 'holokost' krizi: 'Tahammül edilemez'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Berlin’de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’la ortak basın toplantısında sarf ettiği sözler ülkeyi şoke etti

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün dün düzenlenen ortak basın toplantısında büyük gerilim yaşandı.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Abbas'ın İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal politikasını “holokost” olarak nitelemesi, salonda buz gibi bir hava esmesine yol açtı. Konuşmasını Arapça yapan Abbas “holokost” kelimesini İngilizce söylerken, Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nda Yahudilere yönelik soykırımını ifade eden “holokost” ifadesini duyan Scholz'un yüzünü buruşturması dikkat çekti.

Abbas bu ifadeyi, bir gazetecinin Münih’te düzenlenen 1972 Yaz Olimpiyatları sırasında lideri olduğu El Fetih'le bağlantılı bir örgütün 11 İsrailli atlet ve bir Alman polisini öldürdüğü olaylarla ilgili sorusu üzerine kullandı. İsrail ve Almanya'dan özür dileyip dilemeyeceği sorusuna İsrail'in işlediği suçlara değinerek yanıt veren Abbas, “İsrail'in işlediği 50 katliam, 50 holokost var” dedi.

"TAHAMMÜL EDİLEMEZ SÖZLER"
Toplantı sırasında gerildiği belli olan ancak sessizliğini koruyan Scholz, öncesinde Filistin liderinin İsrail'in işgal politikalarıyla ilgili “apartheid” ifadesini kullanmasına da karşı çıkarak “Bu ifadenin duruma tam olarak uyduğunu düşünmüyorum” dedi. Scholz, daha sonra Twitter’da yaptığı açıklamada, Abbas'ın İsrail-Filistin sorununda holokost ifadesini kullanmasının uygunsuz ve “tahammül edilemez” olduğunu söyledi ve “Bu sözlerden büyük rahatsızlık duydum” ifadelerini kullandı.

Scholz'un sözcüsü de başbakanın bu sözler karşısında çok sinirlendiğini ancak Abbas'a itiraz edecek fırsatı bulamadığını belirtti.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İsrail'den de açıklama gecikmedi. İsrail Başbakanı Yair Lapid, Abbas'ın açıklamasını “korkunç bir çarpıtma” diye eleştirdi.

Birçok Alman siyasetçi Filistin liderinin sözlerine tepki gösterirken Alman Bild gazetesi “Başbakanlık binasında antisemitizm skandalı” başlığını kullandı.

Almanya, holokost ifadesinin sadece Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında işlediği suçlar için kullanılmasını istiyor.
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