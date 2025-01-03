Almanya ve Fransa dışişleri bakanları, Şam'da Colani'yle görüştü





BAERBOCK: ADALETİN SAĞLANMASINA KATKIDA BULUNABİLİRİZ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun bugün başkent Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) ile bir araya geldiği bildirildi. Reuters haber ajansının aktardığına göre, söz konusu görüşmenin Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleştiği ifade edilirken, Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmeye ilişkin henüz herhangi bir detay kamuoyu ile paylaşılmadı.Bu, aynı zamanda, HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu. İki bakan, ziyaretlerinde, Suriye ile yeni bir ilişki kurmak istediklerini belirterek barışçıl bir geçiş çağrısında bulundu. AFPTV'ye yansıyan görüntülerde de iki bakanın Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Colani'yle görüştüğü anlar kameralara yansıdı. Alman İkinci Kanalı'ndan (ZDF) Andreas Kynast, sosyal medyadan, Colani'nin iki bakanı karşıladığı anları paylaştı. Gazeteci, paylaşımında Colani'nin kadınlara elini vermediğine dikkat çekti. Söz konusu videoda da Colani, Barrot'nun elini sıktı, ama Baerbock'un elini sıkmayarak elini göğsüne götürdü. Baerbock da buna benzer şekilde yanıt verdi.Barrot ve Baerbock, Colani ile bir araya gelmeden önce Şam'ın dışında, Esad döneminde yargısız infaz, işkence ve gözaltına kayıplarla bilinen, Esad yönetiminin devrilmesi sonrası 4 bin kadar tutuklunun serbest bırakıldığı Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etmişti.Burada basına açıklamalarda bulunan Baerbock, Esad yönetiminin kurbanlarının ve Sednaya'da ölenlerin geri getirilemeyeceğini belirterek, "Fakat hepimiz uluslararası toplum olarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunabiliriz" dedi.Baerbock, hapishanede gördüğü özel işkence bölümlerine ilişkin, "Bazı yerlerin dehşetini hayal bile edemezsiniz. İnsanlar Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında cehennemi yaşadı. Medeni bir dünyada hayal bile edilemeyecek yöntemlerle öldürüldüler" diye konuştu.Beyaz Baretliler'den buradaki koşullar hakkında bilgi alan Baerbock, ülkesinin ve Avrupa'nın son yıllarda delil toplama konusunda Beyaz Baretliler gibi aktörlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler'i (BM) de desteklediğine işaret etti. Baerbock, Beyaz Baretliler'e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, onların Esad yönetiminin normalleştirilemeyecek insanlık dışı bir işkence rejimi olduğunu defalarca ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.