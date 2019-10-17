Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ve Fransa ortak silah ihracatı anlaşması yaptı /17 Ekim 2019 09:31

Almanya ve Fransa ortak silah ihracatı anlaşması yaptı

Fransa ve Almanya, geleceğin savaş uçağı ve tank gibi ortak üretilen silahların ihracat kontrol kurallarına yönelik bir "bağlayıcı anlaşma" imzaladı.

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Fransa'nın Toulouse şehrinde düzenlenen Fransa-Almanya ortak bakanlar kurulu toplantısı sonrasında ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, iki ülkenin ortak projelerde üretilen silahların ihracat kontrol kurallarına ilişkin bağlayıcılığı bulunan bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Berlin ve Paris'in uzaya roket fırlatmalarda, Avrupalı şirketlere "ayrıcalıklı muamele" yapılmasında mutabık kaldıkları kaydedildi.

Anlaşmada, Almanya'nın, yapımında yüzde 20'den az Alman ekipmanı bulunan Fransız ihracat ürünlerinin üçüncü ülkelere yapılan ihracatını engellemeyeceği ifade edildi.

PARİS VE BERLİN YENİ ANLAŞMALAR YAPACAK

Fransa ve Almanya, Geleceğin Savaş Uçağı Muharebe Sistemi (Scaf) etrafında çalışmalara devam ederken, gelecek birkaç ayda Paris ve Berlin'in savaş uçağı geliştirilmesi konusunda çalışmaları hızlandıracağı ve yeni anlaşmalar yapacağı belirtiliyor.

Silahların, Avrupa Birliği (AB) ve NATO dışındaki ülkelere ihracatında iki ülke arasında tartışmalar yaşanırken, Fransız savunma şirketlerinin, "Almanya'nın ihracat kısıtlamalarının üçüncü ülkelerle yapılan ihracat anlaşmalarını engellediğine" yönelik açıklamaları olmuştu.

Özellikle Almanya'nın Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'a silah satışını durdurma kararına, AB üyeleri arasında ortak üretilen silahların da bir kısmını kapsadığı için Fransa'nın karşı çıkması dikkati çekmişti
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