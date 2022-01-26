Almanya ve Fransa'dan Rusya'ya gözdağı

Scholz: Ne gerekiyorsa yapılmalı





Berlin'de bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması hâlinde bunun bedelinin "çok ağır" olacağı uyarısında bulunurken Kiev'e desteklerini yineledi.Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, "Bir saldırı olursa, misilleme de olacaktır ve (Rusya için) bedeli çok ağır olur" ifadesini kullandı.Moskova'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak oluşturması, Batı'da Rusya'nın AB yanlısı bu ülkeye saldıracağına dair endişelere neden olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin Batı'da yarattığı endişe devam ederken bazı Batı Avrupalı NATO ülkeleri Doğu Avrupa'ya savaş uçağı ve savaş gemisi gönderme kararı almıştı. Almanya'nın ise Rusya'ya karşı daha yumuşak bir politika izlenmesinden yana olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.Ancak Almanya ve Fransa'nın Rusya-Ukrayna gerginliği konusunda uyum içinde hareket ettiğini söyleyen Macron, bu bölgedeki tansiyonun düşmesi için çağrıda bulunduklarını belirtti. "Saldırı hâlinde verilecek ortak tepki ve karşılık için paralel olarak hazırlanıyoruz" diye konuşan Fransa lideri, Batılı güçler olarak "tamamen birlik içinde" olduklarını ifade etti.Her şeye rağmen Moskova ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirten Macron, Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Macron, bu görüşmenin Rusya'nın Ukrayna konusundaki niyetinin ne olduğuna açıklık kazandırabilmesi açısından Putin için bir fırsat olacağını sözlerine ekledi.Basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Scholz da Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi durumunda "çok ağır bir bedel" ödeyeceğini söyledi.Rusya'dan "gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunacak net adımlar beklediklerini" belirten Scholz, "Hepimiz olası bir askeri saldırının ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda mutabıkız" dedi. Almanya Başbakanı, olayların "korkulan şekilde" gelişmemesi için "ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini" belirtti.Almanya'nın diğer Batılı ülkelerin aksine Kiev'e olası bir savaşta kendisini savunabilmesi için silah göndermemesi konusuna da değinen Scholz, Berlin'in Ukrayna'ya başka yollardan destek olmayı tercih ettiğini söyledi.Ukrayna'daki ekonomik ve demokratik gelişimi etkin bir şekilde desteklediklerini belirten Scholz, Almanya'nın savaş bölgelerine silah göndermeyi reddetmek için tarihsel sebepleri olduğunu söyledi."Örneğin Ukrayna'nın gaz sevkiyatında transit ülke olarak kalmasını sağlama konusunda sorumluluk hissediyoruz" ifadesini kullanan Scholz, "Ukrayna Almanya'ya güvenebileceğini biliyor" diye ekledi.Berlin'deki buluşma, Macron ve Scholz'un yüz yüze ikinci görüşmesi oldu. Scholz, Başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk resmi yurt dışı gezisini geçen ay Fransa'ya gerçekleştirmiş ve iki lider ilk resmi görüşmelerini Paris'te yapmıştı.