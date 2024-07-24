Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ve İran arasında diplomatik kriz! Camiler kapatıldı, büyükelçi çağrıldı /24 Temmuz 2024 16:48

Almanya ve İran arasında diplomatik kriz! Camiler kapatıldı, büyükelçi çağrıldı

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’nın (IRNA) bildirdiğine göre, İran Dışişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi (IZH) derneğini yasaklama ve dört camiyi kapatma kararı üzerine çarşamba günü Almanya'nın Tahran Büyükelçisini çağırdı.

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Almanya İçişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu kuruluşu ve yan kuruluşlarını yasakladığını duyurdu.

Bakanlık, Hamburg İslam Merkezi’nin İran’a doğrudan bağlı olarak hareket ettiğini ve Almanya'da teokratik bir yönetim kurarak bir İslami devrim gerçekleştirmeye çalıştığını iddia etti.

7 EYALETTE 53 MERKEZE BASKIN YAPILDI

Alman polisi, çarşamba günü Hamburg'daki mavi çinili İmam Ali Camii de dahil olmak üzere ülke çapında 53 yere baskın düzenledi.

Hamburg İslam Merkezi ve Almanya genelindeki beş alt kuruluşun yasaklanmasının kasım ayından beri süren soruşturmanın sonucu olduğu bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, soruşturmada toplanan kanıtların "ciddi şüpheleri doğruladığını ve bugün yasaklama emri verildiğini" söyledi.

Faeser ayrıca, "IZH’nin Almanya'da radikal İslamcı, totaliter bir ideolojiyi ve Hizbullah’ı desteklediğini aynı zamanda antisemitizmi yaydığını" iddia etti.

Grubun en önemli tesisi, Hamburg'daki mavi çinili İmam Ali Camii, çarşamba günü erken saatlerde polis tarafından basılan mülkler arasındaydı. Berlin ve diğer altı eyalette de baskınlar yapıldı.

DÖRT CAMİ KAPATILACAK

İçişleri Bakanlığı, yasak nedeniyle Almanya'daki dört Şii camisinin kapatılacağını söyledi. IZH'nin mal varlıklarına da el konulacak.

IZH, İsrail-Hamas savaşı başladığında "her türlü şiddet ve aşırıcılığı kınadığını ve her zaman barış, hoşgörü ve dinler arası diyaloğu savunduğunu" ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, yaptığı açıklamada "İran'ın molla rejimi ve onun vekilleri dünya çapında konumlanmış durumdalar, amaçları demokrasiyi ve yaşam tarzımızı yok etmektir" dedi ve yasaktan memnun olduğunu bildirdi.
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