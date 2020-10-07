Almanya ve Rusya'yı karşı karşıya getiren cinayet davası başlıyor









Alman medyasında "yılın davası" olarak tanımlanan ve Almanya ile Rusya arasında diplomatik gerginliğe neden olan cinayetle ilgili mahkeme sürecinin, ikili ilişkileri olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor.





Başbakan Angela Merkel, cinayetin Berlin’le Moskova arasındaki güvene dayalı işbirliğini bozduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise mahkeme öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'yı cezai önlemlerle tehdit ederken, "Alman hükümeti, bu olayla ilgili başka önlemler alma hakkını saklı tutuyor" dedi.





Gözlemciler, başsavcının iddianamesinden yola çıkarak, dava sonunda infaz edilen kişiyle Rus istihbaratı arasındaki ilişkinin belgelerle kanıtlanacağını belirtiyor. Yapılan yorumlarda, Alman hükümetinin, Rus istihbaratının başkent Berlin’in ortasında bir kişiyi infaz etmesine tepki vereceği ifade ediliyor.





Başsavcı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında "adam öldürmek ve silah yasalarını ihlal etmek" suçlarından dava açılan Rus vatandaşı 55 yaşındaki Vadim Krasikov‘un, Zelimhan Khangosvilli‘yi öldürme emrini doğrudan Rus hükümetinden aldığı savunuluyor. İddianamede Rus istihbaratına işaret edilerek "Rus hükümetinin kurumları, 18 Temmuz 2018 tarihinden önce zanlıya Çeçen kökenli Gürcü vatandaşı Tornike K’yi ortadan kaldırma talimatı verdi" ifadesi dikkat çekiyor.





Başsavcının bu iddiayı, zanlının soruşturma sürecinde yaptığı itiraflara dayandırdığı tahmin ediliyor. 40 yaşındaki Khangosvilli’nin öldürülmesine neden olarak 2000-2004 yılları arasındaki Çeçen Savaşı sırasında milis olarak Rusya‘ya karşı savaşmış olması ve ardından Çeçenistan, İnguş Özerk Cumhuriyeti ve Gürcistan'ın, Rusya yanlısı hükümetlerine karşı eylemlerde bulunması gösteriliyor.





İddianamede sanığın, cinayeti işlemeyi para karşılığı kabul ettiği belirtilirken Khangoshvili’nin, Rus istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından terörist olarak arandığı, zanlı Krasikov'un Rus istihbarat servisi FSB'den eğitim aldığı konuyla ilgili bilgiler arasında.





Suçlamalara yanıt veren Rusya Büyükelçiliği, "Almanya’nın Gürcistan vatandaşı bir kişinin ölümüyle ilgili Rusya’ya karşı yönelttiği suçlamalar, temelsiz ve hiçbir kanıt tarafından desteklenmiyor" açıklamasında bulundu. Mahkeme başkanı, dava sürecinde 25 duruşma öngörüldüğünü, kararın 27 Ocak 2021’de açıklanacağını duyurdu.





Almanya’da 2016 sonundan itibaren mülteci olarak yaşayan Khangosvilli, 23 Ağustos 2019‘da Kleiner Tiergarten parkında otururken, yanına yaklaşan kişi tarafından ensesine kurşun sıkılarak öldürülmüştü. Davada yargılanan sanık, olayın meydana geldiği gün kısa süre içinde yakalanmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.





Olayın hemen ardından cinayette Rus yetkililerin izine rastlandığını açıklayan Alman hükümeti, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği'nde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya da buna karşılık olarak iki Alman diplomatı sınır dışı etti.





Rusya ve Almanya arasıdanki gerilim, sadece bu olayla bağlantılı değil. Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin tedavi için Berlin’e getirilmesi, ardından Başbakan Merkel’in Navalny‘nin "Şüpheye yer bırakmayacak şekilde Rusya‘da zehirlendiğini" açıklaması, iki ülke arasında soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.





Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımları gündeme getirirken, bu kapsamda Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı inşaatının askıya alınması tartışmaları gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor.