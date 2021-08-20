Samanyolu Haber /Dünya / "Almanya Washington'a bağımlılığı azaltmalı" /20 Ağustos 2021 10:19

"Almanya Washington'a bağımlılığı azaltmalı"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, NATO'nun temel görevi dışındaki uluslararası misyonların tartışmaya açılmasını istedi. Maas, "ABD karar alıyor, biz uyguluyoruz. Avrupa'nın Washington'a bağımlılığı azaltılmalı" dedi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Afganistan'da yaşananlar sonrasında Alman ordusunun yurt dışı görevlerinin anlamı olup olmadığının tartışmaya açılması gerektiğini söyledi. NATO müttefiklerinin, İttifak'ın kendi temel görevi dışındaki misyonları yürütmeye uygun olup olmadığını tartışması gerektiğini belirten Maas, "Barışı sağlamak, insan haklarına riayet edilmesini sağlamak bizim görevimiz mi? Kendi devlet yönetim biçimimizi ihraç etmek görevlerimiz arasında mı? Bu, Afganistan'da her halükârda başarısızlığa uğramıştır" diye konuştu.

"Spiegel" dergisine konuşan Maas, diğer yandan Afganistan'da yaşanan fiyaskonun dünyada dış politika ve güvenlik politikaları alanında sorumluluktan tamamen kaçılması anlamına gelmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Maas, "Ancak Afganistan'da yaşananların bir daha tekrarlanmasına izin verilmemelidir" dedi.

"NATO'da Avrupa kanadı güçlendirilmeli"

NATO'nun Avrupa kanadının güçlendirilmesi ve Washington'a bağımlılığının azaltılması gerektiğine vurgu yapan Almanya Dışişleri Bakanı, "Gerçekte pek çok konuda kararı Amerikalılar alıyor ve biz ABD olmadan zorlu uluslararası misyonlar gerçekleştirebilecek durumda olmadığımız için onları izliyoruz" ifadelerini kullandı. Maas, "Askerlerimizi herhangi bir yere göndermeden önce daha fazla siyasi tartışma yürütmeliyiz. Aksi takdirde, Başkan kim olursa olsun sadece Washington'ın kararlarını uygulamamız tehlikesi doğuyor" dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı, Alman dış istihbarat servisi BND'ye de Afganistan'da yaşanan fiyasko konusunda eleştiriler yöneltti. Afganistan misyonunda yaşanan sorunlarda BND'nin önemli bir sorumluluk taşıdığını kaydeden Maas, diğer istihbarat servisleri gibi BND'nin de durumu yanlış değerlendirdiğinin görüldüğünü belirtti.

Hatalı raporlar üzerinden alınan kararların sonuçta hatalı çıktığını belirten Maas, istihbarat servislerinin yanlış değerlendirmeleri birbirinden alarak benimsediğini, Alman istihbarat servislerinin işleyişi konusunda bu durumdan dersler çıkarılması gerektiğini vurguladı. BND, Amerikan istihbaratından gelen bilgiler doğrultusunda hareket ederek kendi değerlendirmelerini yapmadığı yönünde eleştirilere hedef olmuştu.
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