Almanya’ya gelişinin 32. gününde yüzmede 4 madalya kazandı

Henüz 9 yaşında olan Metin Kocabıyık dünya tarihinde zor görülecek türden bir başarıya imza attı. Mülteci olarak Almanya'ya gelişinin 32'inci gününde, katıldığı yarışmada 4 madalya almaya hak kazandı.





hizmetten.com'da yer alan habere göre Metin Kocabıyık, 2013 yılında öğretmen bir anne ve doktor bir babanın ilk çocukları olarak Ankara’da dünyaya geldi. Metin’in hem annesi hem de babası 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK mağdurlarından oldu. 2016 yılında, Metin henüz 3 yaşındayken, babasının ve annesinin kamudaki görevine KHK ile son veriliyor. Aynı yılın aralık ayında babası Murat Kocabıyık, Hizmet Hareketi’ne mensup olma nedeniyle tutuklanıyor. 2017 yılının başında da annesi Dilek Kocabıyık yine aynı nedenle gözaltına alınıyor.







Metin 3,5 kardeşi 1,5 yaşında olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Babasına Hizmet Hareketine mensup olmaktan 7,5 yıl ceza veriliyor ve tam 4 yıl 8 ay cezaevinde kalıyor. Temmuz 2021’de denetimli serbestlik hükümlerince tahliye ediliyor. Bu süre zarfında Metin’in tutuksuz yargılanan annesine de Hizmet Hareketine mensubiyetten 6 yıl 3 ay ceza verilince anne ve babası Türkiye’yi terk etme kararı alıyorlar. Nisan ayında annesi, babası ve 6 yaşındaki kardeşiyle beraber Meriç Nehri’ni geçerek Yunanistan’a geliyorlar. Haziran ayında ise Almanya’nın Nürnberg şehrine geçiyorlar. Haziran ayının sonunda 1. NFC yüzme kulübüne kabul ediliyor ve 3 aylık antrenmansızlığın üzerine yalnızca 2 haftalık bir antrenmanla bu başarıyı elde ediyor.





Metin’in yüzmeye olan ilgisini annesi henüz 1,5 yaşındayken keşfetmiş. Metin’in babası akademik bir çalışma için İngiltere’den davet almış ve bu nedenle aile İngiltere’ye gidiyorlar. Metin hareketli bir çocuk olduğu için İngiltere’de bulundukları süre zarfında annesi onu enerjisini atabilmesi adına havuza götürmeye başlamış. Havuza girmek Metin için en büyük eğlence olduğunu gören ailesi Türkiye’ye dönünce de onu sürekli yüzmeye götürüyor.





Babası 2016’da Türkiye’deki siyasi atmosfer nedeniyle tutuklandıktan sonra da annesi onu Denizli’de yüzmeye götürmeye devam ediyor. Metin’in kabiliyetini profesyonel anlamda ilk defa Denizli’de Melek Hoca keşfediyor ve Metin’i yarışlar için hazırlamaya başlıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Yüzme Kulübünde lisanslı olarak yüzmeye devam eden Metin’e burada Mithat Ekmekçi ve Muhammed Gırgıç isimli antrenörler hocalık yapmışlar. Pandemi dolayısıyla yarışlara uzun süre ara verildiği için ilk yarışına 2021’de henüz 8 yaşındayken katılıyor ve birçok dalda Denizli 1.liği kazanıyor. Hatta 50 metre kelebek dalında Türkiye’de kendi yaş grubunda en iyi dereceye sahip sporcu ünvanını elde ediyor.







2022 yılının Nisan ayında ailesi ile birlikte Türkiye’den ayrılmak zorunda kalınca Metin antrenmanlarına ara vermek zorunda kalıyor. 15 Haziran 2022 tarihinde Nürnberg’e gelen Metin’in annesi ve babası Metin için takım arayışına girmişler. 1. FCN yüzme takımının antrenörü Heinrich Seitz, Metin’i Haziran sonunda antrenmana çağırıyor ve ilk antrenmandan sonra takıma kabul ederek Alman Yüzme Federasyonu’na kaydını yaptırıyor. 3 aylık bir antrenmansızlığın ardından sadece 2 haftalık bir antrenman ile 17 Temmuz’da yapılan yarışlara giren Metin, antrenörü Bay Seitz’in güvenini boşa çıkarmayarak Almanya’ya gelişinin 32. gününde iki şer birincilik ve ikincilik alarak hem ailesini hem de kendisi gibi muhacir aileleri gururlandırıyor.





Baba Murat Kocabıyık, Metin’in başarısında en büyük payın eşi Dilek’in olduğunu söylüyor. Murat Kocabıyık şunları söyledi; “Yüzme süreklilik isteyen bir spor. Bu nedenle çocuklarda ve ailelerde bir noktadan sonra tahammülsüzlük başlayabiliyor. Eşim çok istikrarlı ve ısrarcı birisidir. Onun ısrar ve istikrarı Metin’in başarısının temelini oluşturmaktadır. Ben 4 yıl 8 ay boyunca hukuksuz bir şekilde tutuklu kaldım, ailemden çocuklarımdan uzaktaydım. Bu süre zarfında Metin’i her gün bıkmadan usanmadan antrenmanlara götürüp getiren eşim Metin’in başarısının gizli kahramanıdır. Benim yokluğumda eşim ve çocuklarım kayınpederimin evinde kaldılar. Metin’in dedesi ve anneannesinin destekleri de Metin’in başarısında önemli bir yer teşkil etmektedir.”





Annesi Dilek Kocabıyık ise “15 Temmuz sonrası ülkemizin üzerine çöken karabasan bizi de derinden etkiledi. Önce işimizi, sonra özgürlüğümüzü kaybettik ama yılmadık. Bize bu zulmü reva görenlere, değersizleştirmeye çalışanlara inat her açıdan çalıştık. Allah ağaç köküne muhtaç etmedi bizi. Eşimi 5 yıla yakın hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutarak hürriyetini tahdit ettiler ancak biz asla pes etmedik. Metin’i 5 yaşından beri antrenmanlara götürüp getirdim. Haftanın her günü hatta günde iki antrenmanı olduğu günler oluyordu. Benim yetişemediğim yerde babam, annem devreye giriyordu. Zorlu yollardan geçip Meriç’i aştık, binlerce kilometre yol geldik. Nürnberg’e gelişimizin 32. gününde Metin bizi gururlandırdı.” diye duygularını ifade etti.