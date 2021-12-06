Almanya’ya gidecek Türk vatandaşları için hangi şartlar aranacak?

Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yeniden merkez üssü olan Avrupa’da vaka sayıları dramatik şekilde artarken, olası bir 4. dalganın önüne geçebilmek için kısıtlamalar da arttırıldı. Peki, Almanya’ya seyahat edecek olan Türkler için seyahat kuralları neler? Türk vatandaşları için aşı zorunluluğu var mı? Almanya’ya varışta PCR testi ve karantina gerekiyor muu?







Kronos'un haberine göre Almanya’nın ulusal ve bölgesel liderleri, dördüncü bir Covid-19 dalgasını savuşturmak amacıyla aşılanmamış insanları kamusal yaşamın çoğundan men etmeyi kabul etti. Görev süresi sona eren Şansölye Angela Merkel, geniş kapsamlı önlemleri “ulusal dayanışma” eylemi olarak nitelendirdi. Almanya’da Şubat ayından itibaren aşı yaptırmak da zorunlu hale gelecek. Avrupa Birliği (AB) sağlık yetkililerinin önümüzdeki birkaç ay içinde tüm Covid vakalarının yarısından fazlasına neden olacağı konusunda uyardığı Omicron varyantının yayılması konusunda da artan endişeler var. Yeni varyantın ve vaka sayılarının artmaması için seyahat kısıtlamaları da güncellendi.





TÜRKİYE, YÜKSEK RİSK BÖLGESİ OLARAK SINIFLANDIRILIYOR: 10 GÜNLÜK KARANTİNA ZORUNLU





Almanya hükümetinin 17 Ağustos 2021 tarihi itibariyle aldığı kararda Türkiye, ‘Yüksek Risk Bölgesi’ olarak sınıflandırıldı. Almanya’da Federal Sağlık Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre, Almanya’ya giriş yapmadan önceki 10 gün içinde bir yüksek risk bölgesinde bulunan kişilerin ülkeye giriş yaptıktan sonra 10 gün ev karantinasında kalmaları zorunlu kılındı. Virüs Varyasyonları Bölgesi’nde bulunmuş olanlar ise 14 gün boyunca evde karantinada kalmak zorunda. Bu durumdan Almanya’dan transit geçiş yapacak olan ve ülkeyi en kısa yoldan terk edecek olan yolcular muaf tutuldu.







ZORUNLU NEDENLERDEN DOLAYI GİDEN AŞISIZ TÜRKLER ÜLKEYE GİRİŞ YAPABİLİYOR





Türkiye’den Almanya’ya olan seyahat kısıtlamaları devam etmektedir. Bu kısıtlamalar, hem vizeli girişler hem de vizesiz girişler için geçerli. Ancak aşı durumu ve seyahat amacına bağlı olarak, seyahat kısıtlamalarına yönelik bazı istisnalar bulunuyor. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı koronavirüs aşılarını yaptıran Türk vatandaşları Almanya’ya ziyeret ve turistik amaçlı seyahat edebiliyor. Aşı yaptıranlar için koşulan tek şart ise son dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçtikten sonra ülkeye giriş yapmaları.





Aşı yaptıran kişilerin tüm dozların tamamlanmış olduğunu gösteren belge, Almanya’ya giriş sırasında memurlara ibraz edilmesi zorunlu. Öte yandan, Covid-19’u atlatan kişiler için sadece tek doz aşı yaptırmaları daha önce koronavirüs olduklarına dair kanıt göstermeleri halinde ülkeye giriş için yeterli. Henüz 12 yaşını doldurmamış ve aşı olmamış çocuklar, negatif bir PCR test sonucu ile ülkeye girebilirken, 6 yaşını doldurmamış çocuklar için ise herhangi bir test sonucu gerekmiyor.







VAKA SAYILARI UÇUYOR





Avrupa’da koronavirüsün merkez üssü ülkelerinden biri olan Almanya’da vaka sayıları hızlı bir şekilde yükseliyor. John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, Almanya’da son 1 haftada ortalama günlük vaka sayıları 55 bini aşmış durumda. Avrupa’da nüfusu en fazla ülkelerden biri olan Almanya’da 1 Aralık 2021 tarihinde vaka sayısı 75 bin 456’ya kadar ulaştı.





Hafta sonu yapılan test sayıları azaldığı için 4 ve 5 Aralık tarihlerinde vaka sayılarında bir düşüş yaşandı. Almanya’da 5 Aralık Pazar günü açıklanan vaka sayısı 35 bin 983 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Almanya, dünyada en fazla vaka bildiren ülkeler arasında yer alıyor.

