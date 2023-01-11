Almanya’ya göç 2021 yılında arttı





Almanya’da federal hükümetin bugün kabul etmesi beklenen Göç raporuna göre 2021 yılında ülkeye göç eden nüfus yaklaşık 1 milyon 320 bin oldu.





Bu sayı bir önceki yıl kaydedilen sayıdan yüzde 11.5 oranında daha yüksek. 2020 yılında korona tedbirleri kapsamında ülkeye seyahatlerde kısıtlamalar söz konusuydu.





DW Türkçe’nin haberine göre, 2021 yılında Almanya’dan ayrılarak başka ülkelerde kendine hayat kuranların sayısı da hafif bir biçimde yükseldi. Verilen göçte artış oranı yüzde 2.9 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2021 yılında net göç, yaklaşık 329 bin ile pandeminin başlamadığı 2019 yılındaki seviyenin üstüne çıktı. 2021 yılında da Almanya’nın göç aldığı ülkelerin başında bir önceki yıl olduğu gibi Romanya geliyor. Romanya’dan Almanya’ya göç edenlerin sayısı 202 bin 686. Listenin ikinci sırasında ise ülkeye geri dönen Alman vatandaşları bulunuyor, onları Polonya, Bulgaristan, Suriye ve Türkiye’den gelenler takip ediyor.



