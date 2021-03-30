Almanya’ya göç salgında kesildi

Yabancı ülke vatandaşlarının Almanya’ya göçünde artış oranı son on yılın en düşük seviyesine geriledi. Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı rakamlara göre Almanya’ya göç edenlerden Almanya’yı terk edenlerin sayısı çıkarıldığında alınan göçteki artış yüzde 1,8 oldu. Deutche Welle’nin haberine göre Almanya’ya göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre 204 bin kişi arttı.





2020 yılında 740 bin yabancı uyruklu Almanya’ya gelirken 479 bin kişi ülkeyi terk etti. Böylece 2020’de Almanya’daki göçmen sayısındaki artış 262 bin kişi oldu.

Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020’de AB ülkelerinden Almanya’ya göçler sabit kalırken üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısında önemli düşüş kaydedildi. Üçüncü ülkelerden net göç sayısı yüzde 44 azalarak 157 bine geriledi.





Almanya’da yaşayan yabancı uyrukluların sayısı 31 Aralık 2020 itibarıyla 11 milyon 432 bin olarak kaydedilirken, bu grupta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilk sırada yer almayı sürdürdü. Geçen yıl sonu itibarıyla Almanya’da yaşayan Türk pasaportu sahiplerinin sayısı 1 milyon 461 bin 910 oldu. 2019 sonuna göre Almanya’da kayıtlı Türk vatandaşlarının sayısında 520 kişilik artış kaydedildi.