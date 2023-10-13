Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’ya kaçak giren Türk ve Suriyeliler kaza yaptı: 7 ölü /13 Ekim 2023 21:21

Almanya’ya kaçak giren Türk ve Suriyeliler kaza yaptı: 7 ölü

Almanya’ya kaçak giren 23 Türk ve Suriyeliyi taşıyan minibüs, polis ekiplerinin aracını görünce hızlandı ve otobanda takla attı. Kazada 7 kişi öldü. Ölenlerden birinin 6 yaşında ve Türk olduğu öğrenilirken, ölen diğer kişilerin Türk ve Suriyeli olduğu belirtildi.

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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya'ya Türk ve Suriyelilerin kaçak girişleri artarak sürüyor. Dün gece kapalı kasa bir minibüsle Almanya'ya giren 23 Türk ve Suriyeli kaçak polisten kaçarken kaza yaptı.

Avusturya'dan Almanya'ya girdikleri düşünülen kaçakların peşlerine, A94 otobanın Amfing bölümünde Münih'e doğru yol alırken polis aracı takıldı.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Seyir halindeyken polis aracını gören sürücü hızını saatte 200 kilometreye kadar çıkardı. Hızla ilerleyen araç, bir virajda takla attı. Olay yerinin yaklaşık 300 metre gerisindeki polisler hemen yardıma koştu.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 7 kişinin hayatını kaybettiği incelendi. Bir kişi ise polisin yoğun çabaları ile yeniden hayata döndürüldü. Ölenlerin arasında 6 yaşında bir Türk çocuğunun olduğu, diğer ölenlerin ise Türk ve Suriyeli olduğu açıklandı.

POLİSE ‘KOVALAMACA’ SUÇLAMASI

Bavyera eyaletindeki sol partiler, ‘Polis ölümüne kovalamaca yapıyor. Ölümden bir anlamda onlar sorumlu’ derken, Eyalet Hükümeti, bu iddiaları yalanladı. Polisin rutin kontroller yaptığı ve aracı sıkıştırmayıp uzaktan takip ettiği belirtilirken, polisin yaralılara yardım etmeyi birinci öncelik aldığı ve hiçbir kaçağı sorgulamadığı açıklandı.

Öte yandan, kaçak dolu minibüsün sürücüsü de gözaltına alındı. İnsan tacirleri, 7 kişinin ölümüne sebebiyet vermekten yargılanacak.
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