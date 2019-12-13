Mülteciydi, şimdi Almanya'da…

SAMANYOLUHABER- Federal Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Koblenz şehrinde “İstanbul Kebap” isimli döner dükkânının sahibi Mehmet Yıldırım herkesin takdirini kazanacak bir hayırseverlik örneği ortaya koyuyor.







Her perşembe 18:00-20:00 saatleri arasında İstanbul Kebap’a gelen evsizler döner, köfte, pide çeşitleri ile birlikte içecek için herhangi bir ücret ödemiyor.





Perşembe günleri sıcak bedava sıcak yemek alan evsiz sayısı 15’i buluyor.





Yıldırım’ın evsizlere yönelik kampanyası Alman devlet televizyonun ZDF’de haber olarak yayınlandı.





ÜÇ YIL ÖNCE BİR EVSİZ ÇÖP TENEKELERİNDE YİYECEK ARARKEN…





ZDF’ye mülakat veren 34 yaşındaki Yıldırım üç yıl önce döner dükkânının kapısının dışında, çöp tenekelerini karıştırarak yiyecek arayan bir evsiz adamı gördüğünde çok etkilendiğini söyledi.





Evsiz adamı sıcak bir yemek için içeri davet ettiğini belirten Yıldırım, “O gün evsizler için bir şeyler yapmaya karar verdim. Büyük bir hareketin küçük başlangıcı oldu.” ifadelerini kullandı.





Almanya'ya ilk geldiği dönemde 1,5 yıl mülteci kampında kalan 34 yaşındaki Mehmet Yıldırım (solda), evsizlere her perşembe iki saat boyunca bedava döner ikram ediyor.





İstanbul Kebap’tan bedava döner alan evsizlerden biri olan Udo Stammkunde hissiyatın şu sözlerle özetledi: “Bu, nereye gideceğini bilmeyen fakir ve muhtaç insanlara yardım etmenin çok, çok iyi bir örneğidir. Bunu çok beğendim.”





Evsizlere yemek artıklarının değil, tezgâhta o an hazır bulunan çeşitlerden yine evsizlerin menüden seçtiği bir yiyeceğin verilmesi Yıldırım’ın hayırseverliğini daha kıymetli hâle getiriyor.





1991 YILINDA ALMANYA’YA İLTİCA ETMİŞTİ





Türkiye’den kaçan Yıldırım, 1991 yılında ailesi ile birlikte Almanya’ya iltica etmişti. 1,5 yıl mülteciler kampında kalmıştı. Bu yüzden bugün muhtaç birilerine yardım etmeyi kendisi için bir şeref kabul ediyor.





Yıldırım’ın bu cömertliğine atıf yapılan ZDF’nin haberinde, “Şimdi o da bir şeyleri geri vermeyi başardı.” denildi.





Mehmet Yıldırım'ın örnek davranışının anlatıldığı haber sosyal medyada da takdir topladı.





ZDF’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan kısa videolu tweetin altına çok sayıda tebrik ve teşekkür mesajı bırakıldı.



