Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’ya rekor iltica talebi /17 Ekim 2021 19:40

Almanya’ya rekor iltica talebi

Almanya sığınmacıların AB’de en çok tercih ettiği ülke konumunda olurken, verilere göre bu ülkeye son dokuz yıldır her yıl yüz binin üzerinde iltica başvurusu yapılıyor.

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Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) genelindeki iltica başvuruları neredeyse koronavirüs pandemisi öncesindeki oranlara ulaştı. Alman basınında çıkan haberlere göre, bu yıl da Almanya'ya 100 binden fazla iltica başvurusu yapılacak.

Welt am Sonntag gazetesinin Avrupa İltica Destek Ofisi'nin verilerine dayandırdığı habere göre bu rakam şimdiden aşıldı. Habere göre, Almanya'da bu yıl eylül ayı sonuna kadar 100 bin 278 iltica başvurusu yapıldı. 2021'de Almanya, sığınmacıların Avrupa Birliği'nde en çok tercih ettikleri ülke konumunda. Söz konusu verilere göre Almanya'ya son dokuz yıldır her yıl yüz binin üzerinde iltica başvurusu yapılıyor.

YÜZDE 40’LIK ARTIŞ

EASO verilerine göre, AB genelindeki sığınma başvuruları neredeyse korona pandemisi öncesindeki oranlara ulaştı. EASO Direktörü Nina Gregori, Funke Medya Grubu gazetelerine verdiği demeçte, sadece geçen ağustosta AB üyelerine yaklaşık 56 bin iltica başvurusu yapıldığını belirtti. Bu, Ağustos 2020'ye göre yaklaşık 16 bin yani yüzde 40'lık bir artışa işaret ediyor.

ALMANYA’DAN SONRA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Welt am Sonntag'ın haberine göre sığınmacıların yılın ilk üç çeyreğinde en çok tercih ettiği AB ülkeleri listesinde ikinci sırada ise yaklaşık 54 bin 100 başvuru ile Fransa geliyor. Onu yaklaşık 41 bin 800 başvuru ile İspanya izliyor. AB ülkeleri İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan AB'ye giriş yapan sığınmacıların Almanya'ya devam etmesi uzun süredir zorlaştığı için geçen yazdan bu yana Belarus üzerinden yeni bir rota oluştu.

YENİ ROTA: BELARUS

DW Türkçe’de yer alan habere göre binlerce sığınmacı geçen ağustostan bu yana Belarus üzerinden AB üyesi Polonya'ya geçmeye çalışıyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, AB'nin yürürlüğe soktuğu sertleştirilmiş yaptırımlara tepki olarak sığınmacıların Polonya ve Baltık ülkelerine geçişini engellemeyeceğini duyurmuştu. Lukaşenko'nun, kriz bölgelerinden gelen sığınmacıları organize bir şekilde AB dış sınırlarına getirdiği belirtiliyor.

AFGAN GÖÇÜYLE BAŞVURULAR YÜKSELDİ

EASO Direktörü Nina Gregori, ağustos ayının sığınma başvurularının art arda yükseldiği üçüncü ay olduğunu belirtti. Bunun nedenlerinden birinin de Afgan sığınmacıların yaptığı başvurular olduğunu kaydeden Gregori, sadece ağustos ayında yaklaşık 10 bin Afgan'ın sığınma başvurusu yaptığını vurguladı. Gregori, bunların bir bölümünün son gelişmelerin ardından Afganistan'dan ayrılmayı başaran, diğerlerinin ise uzun süredir Avrupa'da bulunan ve sığınma başvurusunu yineleyen Afgan vatandaşları olduğunu söyledi.

AFGAN SIĞINMACILAR İÇİN ÇAĞRI: KABUL EDİN, ÇABA GÖSTERİN

Alman mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl ise gerek Almanya gerekse diğer ülkelerin hükümetlerine Afganistan'dan gelen sığınmacıları kabul için daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı. Kuruluş, şimdiye kadarki adımların yetersiz olduğunu vurguladı.

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