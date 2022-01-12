Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’ya rekor sayıda iltica başvurusu /12 Ocak 2022 12:59

Almanya’ya rekor sayıda iltica başvurusu

Almanya’da 2017 yılından beri en yüksek iltica başvurusu geçen sene kaydedildi. En çok iltica başvurusu Suriyeliler tarafından yapıldı.

SHABER3.COM

Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF)’ın yeni verilerine göre, Almanya’da 2017 yılından beri en yüksek iltica başvurusu geçen sene kaydedildi. 2021 yılında Almanya’ya 190 bin 800 iltica başvurusu yapıldı. Bu kişilerin 148 bini Almanya’da ilticaya ilk kez başvurdu. Bu sayı 2018 yılından beri kaydedilen en yüksek rakama tekabül ediyor. Söz konusu sayının yüzde 17.5’ini bir yaşın altındaki Almanya’da doğmuş olan çocukların başvuruları oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Almanya’da iltica başvurusu yapan en geniş grup 70 bin ile Suriyeliler. Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından geçen sene Almanya’da iltica başvurusu yapan Afganların sayısı da artışa geçti. 2021 yılında 31 binden fazla Afgan, Almanya’ya iltica başvurusu yaptı. 2020 yılında Almanya’da toplam 122 bin iltica başvurusu kaydedilmişti. İçişleri Bakanlığı, 2020 ve 2021 verilerinin karşılaştırılmasının, Korona pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle çok doğru olmayacağını da belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’ya rekor sayıda iltica başvurusu Sonraki Haber >>

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Guantanamo'nun ebedi tutukluları: Moritanyalı

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Kör, Sağır, Lal olan Vicdanlar

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Sulh ceza hakimlikleri kimin projesi

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Hırsız itiraf etti: Çalacak bir şey bulamıyoruz

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Dolar çıkıyor zam, iniyor yine zam

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Çin'de yeni bir ölümcül virüs salgını mı başladı?

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Destici'den tuhaf tuhaf açıklamalar!..

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

Esenyurt'ta Suriyeliler ve Türkler arasından büyük kavga

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

“Yıldırım Demirören banka dolandırıcılığı suçunun şüphelisidir”

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:28