Almanya’ya silah satışı eleştirisi

Sonuçları perşembe günü açıklanan bir araştırmaya göre, çocukların asker olarak görevlendirildiği pek çok ülkede Alman silahları da kullanılıyor. Gıda güvenliği, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Brot für die Welt (Dünya için Ekmek) ile çocuklara yardım örgütü Terre des Hommes‘un (İnsanların Dünyası) ortak araştırması, Almanya hükümetinin 2014 yılından bu yana , Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, çocuk haklarını ağır bir biçimde ihlal etmekle suçlanan ülkere üç milyar euro değerinde silah ihracatına onay verdiğini ortaya koyuyor.







Terre des Hommes örgütünün çocuk hakları uzmanı Ralf Willinger, "Çocuk haklarını en ağır biçimde ihlal ettikleri belgelenen ülkelere silah ihraç etmek, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ve Avrupa Birliği'nin bu konudaki ortak duruş noktasına aykırıdır" dedi. Araştırmada, çocuk haklarını ihlal etmelerine rağmen Alman silahlarının ihrac edildiği ülkeler Afganistan, Hindistan, Irak, İsrail, Kolombiya, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tayland olarak sıralanıyor.





Alman silahlarının sivillere karşı kullanımı





Willinger konuyla ilgili açıklamasının devamında, "Alman silahları ister doğrudan isterse dolaylı yoldan kriz bölgelerine ulaşmış olsun, sivil halka karşı da ve böylelikle çocuklara ve gençlere karşı da kullanılarak çok sayıda ölüme sebep oluyor" ifadesini kullandı. Almanya'dan, savunma sanayi ürünleri ihracatının katı bir biçimde denetlenmesini sağlayacak yasaların yürürlüğe girmesini talep eden Willinger, ayrıca çocuk ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı, silahlı çatışmalara katılan ülkelere silah ihracatının "derhal durdurulmasını" istedi.





Brot für die Welt örgütünün insan haklarından sorumlu yöneticisi Silke Pfeiffer ise, Almanya'nın sattığı silahların, ihraç edilen ülkede kalıp kalmadığını neredeyse hiç denetlemediğini belirtti. Satılan silahların gittiği nihai nokta konusunda yaşanan ihlallerle ilgili sürekli haberler çıktığını dile getiren Pfeiffer ,Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bu konuda "sabıkalı" olmalarına rağmen "Alman savunma sanayi ürünlerinin en büyük müşterileri arasında yer almaya devam ettiklerini" vurguladı.