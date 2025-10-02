Almanya, yabancı doktorların çalışmasını kolaylaşıyor

Federal hükümet, yabancı ülkelerde diploma almış doktor, eczacı ve ebelerin Almanya’da daha hızlı çalışabilmesini sağlayacak yasa tasarısını kabul etti. Kabineden geçen düzenleme, diploma tanıma süreçlerindeki bürokrasiyi azaltmayı, ortak standartlar getirmeyi ve dijitalleşmeyle süreci hızlandırmayı amaçlıyor.



Başbakan Friedrich Merz, yasa tasarısının kabulünden sonra yaptığı açıklamada, "Yabancı diplomaların tanınma süreci, gerekli uzman iş gücüne çok hızlı bir şekilde kavuşmamızı sağlayacak" dedi. Sağlık Bakanı Nina Wanken ise, tanıma sürecinin hızlanacağını ama Almanya’nın yüksek sağlık standartlarından taviz verilmeyeceğini vurguladı: “Hedefimiz sağlık hizmetlerini geleceğe güvence altına almak. Bu adımı hasta güvenliği ve hizmet kalitesi konusundaki yüksek ölçütlerimizi koruyarak atıyoruz.”



Yeni sistem nasıl işleyecek?



Mevcut durumda yabancı diplomaların tanınması uzun süren incelemeler ve sınavlarla yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle doktor, diş hekimi, eczacı ve ebeler için tek tip bir teorik ve pratik sınava girmek yeterli olacak. Böylece uzun bekleme süreleri kısalacak ve yılda 16 milyon euro civarında idarî masraftan tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.



Almanca dil şartı gündemde



Alman Hasta Güvenliği Vakfı Başkanı Eugen Brysch, hızlandırılmış sürecin dil kriterleriyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Brysch, “Almanca dili, tedavide başarının anahtarıdır. Bu nedenle uzman terminolojiden günlük konuşmaya kadar ortak bir dil standardı belirlenmesi çok önemlidir” dedi.



Hasta bakıcılar kapsam dışında bırakıldı



Sağlık sigortaları, işverenler ve bakım dernekleri ise tasarıyı hasta bakıcıları kapsam dışı bırakması nedeniyle eleştirdi. Dernekler, yurtdışında en az üç yıllık eğitim almış ve yeterli Almanca bilen 11 bin hasta bakıcının, uzun diploma denklik süreçleri olmadan derhal sisteme dahil edilebileceğini savunuyor. Bu alan, Almanya’da en acil iş gücü açığının yaşandığı sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.



Almanya’da yabancı doktor sayısı artıyor



Alman Tabipler Birliği verilerine göre, ülkede çalışan doktorların yüzde 15’inden fazlası yabancı uyruklu. Yalnızca geçen yıl itibarıyla Almanya’da görev yapan yabancı doktorların sayısı yüzde 6,8 artarak 68 bine ulaştı. Bu rakam, son on yılda iki kattan fazla artış anlamına geliyor.