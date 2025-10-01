Almanya yapay zekâya milyarlarca euro yatırıyor

Weizenbaum Enstitüsü’nden araştırmacı Rainer Rehak, “Yatırımlar şu anda geri dönüş sağlamıyor; şirketler büyük paralar harcayıp yapay zekâyı pazara itmeye çalışıyor. Ama kâr hâlâ yok” diyor. OpenAI CEO’su Sam Altman da sektördeki hızlı harcamalara şüpheyle yaklaşıyor, bazı analistler yapay zekâya yatırımın bir balona dönüştüğünden endişe ediyor.



Yeni Alman hükümeti, Almanya’yı Avrupa’nın veri merkezi ve yapay zekâ cazibe noktası hâline getirmeyi hedefliyor. Ancak ülkenin veri merkezi ve yüksek performanslı bilgi işlem kapasitesi, özellikle üretken yapay zekâ için ABD’nin gerisinde kalıyor. 2030’da talebin mevcut kapasitenin üç ila beş katına çıkması bekleniyor.



Osnabrück Üniversitesi’nden Prof. Oliver Thomas, Avrupa’nın büyük ABD şirketleri ölçeğine ulaşamayacağını, ancak KOBİ’ler ve “gizli şampiyonlar” gibi yerel şirketlerin yapay zekâdan şimdiden değer yaratabileceğini belirtiyor. Thomas’a göre, Almanya’nın stratejisi araştırma ve geliştirme ile ticarileştirmeyi paralel yürütmek, dış yapay zekâ uygulamalarını kullanmak ve dijital egemenliği kaybetmemek olmalı.



Yeni nesil dijital şirketler, küçük ekiplerle bile yapay zekâ “meslektaşları” ve sanal asistanlar sayesinde milyonlarca euro gelir elde edebilecek. Bu teknolojiler, belgeleri hızla bulma, iş akışlarını organize etme, e-postaları tasnif etme veya vergi ve denetim süreçlerinde destek sağlama gibi alanlarda iş gücüne entegre olabiliyor.