Almanya yarın 13. Cumhurbaşkanı'nı seçiyor: Delegeler arasında Özlem Türeci de var

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in 5 yıllık görev süresinin bitmesinin ardından 13. Cumhurbaşkanı, sadece bu görev için bir araya gelen Federal Seçiciler Kurulu tarafından seçilecek.







Kurulda, Federal Meclis'ten 736 milletvekiline ek olarak 16 eyaleti temsil eden delegelerle, kamuoyunu temsil edenlerden oluşan 736 kişi, yani toplam 1472 kişi yer alıyor.





Yeni cumhurbaşkanını seçecek delegeler arasında, meclisteki toplam 17 Türkiye kökenli milletvekilinin yanı sıra, BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Özlem Türeci, sinema oyuncuları Renan Demirkan ve Sibel Kekilli, sağlık personeli Ayşe Yeter, ırkçı saldırılara maruz kalan avukat Seda Başay-Yıldız, Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Ayşe Demir, gazeteci-yazar Ferda Ataman, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, NSU davasındaki müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler gibi isimler de bulunuyor.





Seçim normal şartlarda, Federal Meclis Bundestag’ın Genel Kurulu‘nda yapılırken, bu kez pandemi nedeniyle özel bir uygulamaya gidiliyor. Delegeler, meclis binasının yanındaki, milletvekillerinin ofislerinin bulunduğu 8 katlı binanın değişik katlarına oturtulurken, adayların konuşmaları katlara kurulan televizyonlar üzerinden izlenecek ve oylama bu şekilde elektronik olarak gerçekleşecek.





VOA Türkçe'nin haberine göre oylamanın ilk turunda yeniden aday olan Frank Walter Steinmeier‘in, bir kez daha Cumhurbaşkanı seçileceği tahmin ediliyor. Tahminlerin tersine birinci turda oy çokluğunun sağlanamaması durumundaysa, sonuç ikinci ya da üçüncü tur oylamada belirlenecek.





Almanya’da, Türkiye, ABD, Rusya ve Fransa’dan farklı olarak başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi olmadığı için Almanya Cumhurbaşkanı’na daha ziyade temsili görevler düşüyor. Cumhurbaşkanının yetkileri oldukça sınırlı.





Cumhurbaşkanının görevleri arasında, meclisin çıkardığı yasaları Anayasa’ya uygunluk açısından incelemek bulunuyor.





Hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’den sonra ana muhalefet Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri de (CDU/CSU), Frank Walter Steinmeier‘in bir dönem daha görevde kalması için destek vereceğini açıklamıştı.





Steinmeier’in dışında Sol Parti’nin adayı Prof. Gerhard Trabert, Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer ve göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Almanya için Alternatif’in (AfD) adayı Max Otte‘ye seçimlerde hiç şans tanınmıyor.