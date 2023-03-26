Samanyolu Haber /Gündem / Almanya yarın felç olacak! :Hiç bir toplu ulaşım aracı çalışmayacak /26 Mart 2023 23:18

Almanya yarın felç olacak! :Hiç bir toplu ulaşım aracı çalışmayacak

Almanya’da sendikalar, ulaşım sektöründeki yüzbinlerce kamu çalışanını iş bırakmaya çağırdı. Pazartesi günü ülke genelinde ulaşımın felç olması bekleniyor.

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Almanya ulaşım sektöründe tarihinin en büyük grevlerinden birine hazırlanıyor. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Verdi) ile Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası'nın (EVG) ortak grevinden şehir içi ve şehirler arası tren ve hava trafiğinin yanı sıra gemilerin ve otobanları kullanacak olan araç sürücülerinin de etkilenmesi bekleniyor. Pazartesi günü için planlanan ülke çapındaki büyük grevle sendikalar, toplu taşıma ulaşımını önemli ölçüde felç etmeyi hedefliyor.

Almanya'da otoyolların finansmanı, planlaması ve inşasından sorumlu olan otoban işletmesinin de greve katılacağı belirtilerek, sürücülere otobana alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye edildi. Tünellerin kapatılmasının da söz konusu olabileceği kaydedildi.

Verdi Başkanı Frank Werneke, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu grev büyük bir etkiye sahip olacak" diye konuştu. Pazar gecesi saat 00:00’da başlayacak olan grevin Pazartesi gecesi 00:00’da bitmesi planlanıyor.

Sendikalar baskıyı artırmayı hedefliyor
120 bin çalışanın katılması planlanan büyük grevle Verdi, Federal Hükümet ve yerel yönetimlerle toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin üçüncü perdesinde baskıyı artırmayı hedefliyor. Verdi ve Memurlar Birliği (dbb), kamu çalışanları için ücretlere yüzde 10,5’lik artış ve en az 500 euro zam talep ediyor. Şubat ayında yapılan müzakerelerin ikinci turunda işverenler ücretlere iki aşamada yüzde 5 oranında zam teklif etmiş, ayrıca bir defaya mahsus 2 bin 500 euroluk bir ödeme önermişti.

Şubat ayı sonunda EVG de Deutsche Bahn (Alman Demiryolları) ve 50 kadar diğer demiryolu şirketi ile görüşmelere başlamış ve geçen hafta gelen ilk teklifi geri çevirmişti. Sendika, bir yıl için toplam yüzde 12’lik bir zam ve sosyal bileşen olarak en az 650 euro talep ediyor. Müzakerelerde yeterince ciddiye alınmadıklarını öne süren sendika, 230 bin çalışanı greve çağırdı.

Almanya çapında şehir içi ve şehirler arası ulaşım ile havalimanlarında en son 30 yıl önce haftalar süren grev dalgasının ardından eş zamanlı bir grev düzenlenmişti. 1992 yılındaki genel grevde yüzbinlerce kamu çalışanı geçici olarak iş bırakmıştı.
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