Almanya yarın karar verecek

Almanya Doktorlar Birliği Başkanı Susanne Johna, paskalya tatili sonrasında hastanelerdeki yoğun bakımların tamamen dolacağı uyarısında bulunurken, “Hiçbir istisna olmadan kesinlikle el freni çekilmelidir. Paskalya ile birlikte çok kritik bir dönem bekliyoruz. Üçüncü dalga ve mutant virüsün yayıldığı bir dönemde yeniden gevşemek çok büyük bir sorumsuzluktur” dedi. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları, 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki günlük vaka sayısının 100 olduğu bölgelerde tam kısıtlamaların uygulanması yönünde karar alınmıştı. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz da Paskalya döneminde vatandaşları seyahat etmeme konusunda uyardı. Kendisinin de evde kalarak ailesiyle vakit geçireceğini ve sadece bisiklet turu yapmayı planladığını belirten Scholz, “Belki eyalet içinde bazı tatil bölgelerinde yazlıklara gidilebilir. Ancak paskalya döneminde büyük oranda seyahatler gerçekleşirse yaz tatilimiz tehlikeye girer” dedi.



