Samanyolu Haber /Dünya / Almanya yasta /02 Ocak 2020 10:59

Almanya yasta

Almanya’nın Krefeld kentindeki hayvanat bahçesinde maymunların bulunduğu bölümde yangın çıktı. Krefeld Hayvanat Bahçesi yönetimi yangının gece yarısı çıktığını belirterek, “En büyük korkumuz gerçek oldu. Akıl almaz bir trajedi” ifadesini kullandı. Yangında beş orangutan ve iki gorilin de aralarında bulunduğu 30’dan fazla hayvan telef oldu. İki şempanzenin yaralı kurtulduğu belirtildi.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Krefeld polisi ve Hayvanat Bahçesi yönetimi yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi. Polis hayvanat bahçesindeki yangının dilek feneri yüzünden çıktığından şüpheleniyor. Almanya’da yangına sebep olabileceği gerekçesiyle gökyüzüne bırakılan dilek fenerlerinin kullanımı yasak. Görgü tanıkları hayvanat bahçesi yakınlarında dilek fenerleri gördüklerini aktarırken, polis de hayvanat bahçesinde fenerlerin bulunduğuna dikkat çekti.
 
Hayvanat Bahçesi yönetimi çalışanların çok büyük bir üzüntü yaşadığını belirterek, kendilerine çok sayıda yardım teklifinin geldiğini kaydetti. Yönetim, “Hala şokun etkisinde olduğumuz için nasıl bir yardım alabileceğimiz konusunda henüz net bir açıklama yapamıyoruz. Bu konuda anlayış bekliyoruz” dedi.

Krefeld Hayvanat Bahçesi’ndeki tropik maymun evi 1975 yılında açıldı. Söz konusu bölümün büyüklüğü 2 bin metrekare. Bu bölümde oranguten, şempanze ve gorillerin yanı sıra yarasalar ve kuşlar da bulunuyor.
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