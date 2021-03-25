Samanyolu Haber /Gündem / Almanya yeni bir seyahat yasağına hazırlanıyor /25 Mart 2021 16:11

Almanya yeni bir seyahat yasağına hazırlanıyor

Almanya’da federal hükümetin, artan korona vakalarını önleme amacıyla geçici süreliğine yurt dışı seyahatlerine genel bir yasak getirmek üzere inceleme başlattığı bildirildi.

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Mayorka Adası’na olan kısıtlamanın kaldırılması üzerine bu bölgeye başlayan tatilci akınının büyük tartışmalara neden olduğu, bu nedenle yeniden genel bir kısıtlama tedbirine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Konuyla ilgili açıklamada yapan Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, gündeme gelen geçici seyahat yasağının anayasal normlara uygun olup olmadığının ilgili birimler tarafından kontrol edildiğini söyledi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın yasak tedbiriyle bağlantılı araştırmada bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan hükümet ortağı SPD dahil tüm siyasi partiler, bireysel özgürlüklerin kısıtlanacağı gerekçesiyle genel bir seyahat yasağına karşı çıkıyor. Hukukçular ise genel bir yasağın anayasal hükümlere göre mümkün olamayacağı uyarısında bulunuyor. Mayarko tatiliyle ilgili olarak gelen tepkiler üzerine Paskalya tatilinde bu bölgeye seyahat edecekler için geri dönüşlerde korona testi zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Karar verilmesi durumunda pozitif çıkanlar Türkiye’den olduğu gibi iyileşene kadar geri dönemeyecek.
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