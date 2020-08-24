Almanya yeni nakit yardıma hazırlanıyor... Üstelik 2022'ye kadar!

SPD üyesi Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, kısa süreli çalışma uygulamasını 2022 yılının mart ayına kadar uzatmak için program hazırladı. Koalisyon komisyonu bu programı ele alıp değerlendirecek. Heil kısa süreli çalışma paketinin işsizlikle mücadelede önemli katkı sunduğunu belirterek “Kısa süreli çalışma programı şu anda işleri kontrol altına almak için derin bir ekonomik vadinin üzerindeki en istikrarlı köprümüzdür. İşsizlikle mücadelede çok etkin bir yöntemdir” dedi. Heil’in savunduğu kısa süreli program, işverene çalışanların ücretlerini ödemesinde destek sağlıyor. Bu yılın sonuna kadar kararlaştıran kısa süreli mesai uygulamasıyla çalışanların işten çıkarılması yerine çalışma saatlerini düşürüyor. Kısa süreli çalışma programına dahil edilen çalışanlardan çocuğu olmayanlara net maaşın yüzde 60’ı, çocuklu olanlara ise yüzde 67’isi ödeniyor.



OTEL VE RESTORAN GİBİ İŞLETMELERE YARDIMLARI UZATALIM

Bu arada Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs krizinden en çok etkilenen otel, restoran gibi işyerlerinin acil yardım ihtiyacının sürdüğünü ve eylül ayına kadar olan yardımların süresini yıl sonuna kadar uzatmak istediğini söyledi.





Hürriyet'te yer alan haberde şimdiye kadar yardım almak için 38 bin başvuru geldi. 700 milyon euro yardım verildi. Yardım bütçesi ise 25 milyar Euro. Korona vakalarının artmasıyla işyerlerinin ikinci bir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Ekonomi uzmanı Lars Feld, bunun tam bir felaket olacağını söyledi. Feld, şimdi yeni yeni düzelme aşamasına giren birçok işyerinin bu durumda kapanacağını kaydetti.