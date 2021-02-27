Almanya yeni nakit yardımı onayladı: Çocuk parasına eklenecek

Bu çerçevede ailelere bir seferliğe mahsus olmak üzere çocuk başına 150 euroluk ek yardım yapılacak. Ayrıca yaşlı ve işsiz yardımı alanlara da bir sefere mahsus olmak üzere yine 150 euroluk korona yardımı yapılması öngörülüyor.







Diğer yandan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan koalisyon hükümeti pandemi kısıtlamalarından olumsuz etkilenen işletmelere de desteğini sürdürüyor. Almanya’da “kayıp desteği” adı verilen bir uygulamayla şirketlerin vergi beyannamelerinde 2020 ve 2021 yılında kaydettikleri zararı daha önceki yıllarda kaydettikleri kâr ile mahsup edebilmesine ve böylece daha az vergi ödemesine karar verilmişti. Hükümet yeni aldığı kararla bu uygulama kapsamına alınabilecek miktarı 10 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkarttı.







Koalisyon ayrıca katma değer vergisinde daha önce 30 Haziran tarihine kadar geçerli olması kararlaştırılan indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatma kararı aldı. Buna göre gastronomi alanında yiyeceklerden yüzde 19 yerine yüzde 7’lik katma değer vergisi alınması uygulaması sürecek.





Hükümet ayrıca kültür alanında faaliyet gösteren kişi ve şirketleri desteklemek amacıyla 1 milyar euro tutarında bir kurtarma ve gelecek paketi oluşturulduğunu da açıklamıştı.