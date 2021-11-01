Samanyolu Haber /Gündem / Almanya yeniden korona alarmı! Merkel zirve çağrısı yaptı /01 Kasım 2021 13:57

Almanya yeniden korona alarmı! Merkel zirve çağrısı yaptı

Almanya’da artan vakalar nedeniyle henüz yeni hükümet kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdüren Angela Merkel (CDU), eyalet yönetimleriyle yeni bir korona zirvesi yapılmasını istedi. Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU) ise, bir süre önce kapatılan aşı merkezlerinin yeniden açılacağını duyurdu.

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ALMANYA’da Korona vakaları giderek artıyor. Robert-Koch Enstitüsü’n son verilerine göre insidans değeri 100 bin kişide 150’yi aşmış durumda. Günlük onbinlerce yeni vaka ekleniyor, hastane ve kliniklerin yoğun bakım servisleri alarm durumunda. Artan vakaların son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Angela Merkel, görevi devretmeden önce son olarak eyalet başbakanlarının da katılacağı Korona Zirvesi yapılması talebinde bulundu. G20 zirvesi için bulunduğu Roma’da konuyla ilgili soruları cevaplandıran Federal Başbakan, sağlık sisteminin korunması, vatandaşların tehlikeden uzak tutlması için hükümetin kurulmasından bağımsız tüm eyaletlerin bir araya gelerek alınacak ek önlemlerin muhasebe edilmesini istedi.

AŞI MERKEZLERİNİN AÇILMASINI İSTEDİ
Diğer yandan tazeleyici Booster aşılarının 12 yaş üstü herkese acilen yapılması gerektiğini belirten Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı işlemlerinin hızlı ve sürekli olabilmesi için bir süre önce kapatılan, ancak her ihtimale karşı hazır tutulan aşı merkezlerinin tekrar göreve başlaması çağrısında bulundu. Eyalet yönetimlerine seslenen Spahn, merkezlerin tekrar aktif hale getirilerek ilk aşılama kampanyasında olduğu gibi önce 60 yaş üstü kişilere üçüncü aşıların yapılmasını, ilerleyen günlerde de daha genç insanlara Booster aşısı vurulmasını istedi.

KANTİNLER AYRILDI
Artan vakalar karşısında yeni önlemlere başvuran Bayer, Eon ve Alltours gibi büyük şirketler ise çalışanların yemekhanelerini aşı olanlar ve olmayanlar diye ayrıldığını duyurdu. Şirket yönetimlerinden yapılan açıklamaya göre 2G kuralına uygun aşı olanlar veya korona atlatanlar bir bölümde, aşı olmayanlar veya şimdiye kadar koronaya yakalanmayanlar farklı bölümlerde ayrı ayrı Yemek yiyecek.
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