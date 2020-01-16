Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’yı sarsan casusluk soruşturması /16 Ocak 2020 10:17

Almanya’yı sarsan casusluk soruşturması

Almanya'da Federal Başsavcılık, eski bir Avrupa Birliği (AB) diplomatı ve Alman lobi şirketinde çalışan 2 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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Spiegel dergisinin haberine göre, Federal Başsavcılığın doğruladığı haberde, polisin, Berlin ve Brüksel’in yanı sıra Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde ev ve iş yerlerinde aramalar yaptığı belirtildi.
Haberde, zanlıların elde ettikleri bilgileri Çin Güvenlik Bakanlığına ilettikleri öne sürüldü.

Derginin haberinde, hakkında soruşturma başlatılan eski AB diplomatının Brüksel’de üst düzey görevde bulunduğu, daha sonra AB elçisi olarak birçok ülkede görev yaptığı, bu kişinin 2017’de AB’deki kariyerine son verdiği ve bir lobi şirketinde çalışmaya başladığı kaydedildi.
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