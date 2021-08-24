Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, ülkeye acilen daha fazla göçmen alınması için hükûmete çağrıda bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Süddeutsche Zeitung’a mülakat veren Scheele, demografik sebeplerle bazı mesleklerde 2021 yılında potansiyel iş gücünün 150 bin kişi azaldığını belirterek, “Almanya’nın iş gücü tükeniyor.” dedi.

Önümüzdeki yıl daha da fazla iş gücü kaybı olacağına işaret eden Scheele, Almanya’nın işgücü açığını kapatmak için şu tavsiyelerde bulundu: “Vasıfsız kişiler kalifiye işgücü hâline getirecek kurslara ağırlık verilmeli. Yarı zamanlı çalışan kadınların daha uzun çalışması sağlanmalı. Özellikle ülkeye ara eleman istihdamını artıracak nitelikte göçmen kabul edilmeli.”

Alman hükümetinin bu sorunu çözmek zorunda olduğunu ifade eden eden Scheele, "Şu anda yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Bu, geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek bir rakam" dedi.





Scheele, hasta bakıcıdan klima teknisyenine, lojistikçiden akademisyene kadar her alanda uzman iş gücü eksikliğinin çekildiğini söyledi.





Göçmen karşıtlarına uyarı





Ülkeye göçmen alınmasına karşı çıkan kesimler olduğuna da işaret eden Scheele, "'Yabancı istemiyoruz' denilebilir. Ancak bu işe yaramaz. Gerçek olan Almanya'nın iş gücünün tükendiği" ifadelerini kullandı. Korona krizinin kalifiye işgücü göçünü azalttığını kaydeden Scheele, geçen yıl yabancı diplomaların tanınması için Alman makamlarına yapılan başvuruların yüzde 3 azaldığına işaret etti.





Alman İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Alman makamları da yapılan bu başvurulardan 44 bin yabancı diplomayı tamamen ya da kısmen tanıdı. Bunun da bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artış anlamına geldiği belirtildi. Tanınan diplomaların 15 bini hasta ve yaşlı bakımı olmak üzere 29 bininin sağlık alanında olduğu kaydedildi. Diplomaları tanınan en büyük grubun 3 bin 600'le Bosna Hersek olduğu, ikinci grubun da 3 bin 100'le Suriye olduğu açıklandı.