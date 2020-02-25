Almanya yine bütçe fazlası verdi

Bloomberg'in haberine göre Alman Federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi fazlası geçen yıl 49,8 milyar euro oldu.







Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin kamu gelirleri fazlası 49,8 milyar euro ile GSYH'nin (cari fiyatlarla 3 trilyon 435 milyar euro) yüzde 1,4'üne denk geldi.





Kamu gelirleri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 608 milyar 600 milyon euro, giderleri yüzde 4,6 artışla 1 trilyon 558 milyar 800 milyon euro olarak kaydedildi.





FEDERAL BÜTÇE 2020 YILINDA 49,8 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ





Böylece federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 49,8 milyar euro olarak gerçekleşti.





2018'de söz konusu bütçe fazlası 62,4 milyar euro ve gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 1,9'u olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırılmıştı.





Destatis, geçen yıl bütçe fazlasının 2018'den daha az olmasının, kamu giderlerinin gelirlerden daha güçlü artış göstermesinden kaynaklandığını belirtti.





Geçen yıl en yüksek fazlayı 20,1 milyar euro ile federal hükümet elde ederken, ülkenin 8 yıldır art arda bütçe fazlası vermesi dikkati çekti.





YÜKSEK İSTİHDAM VERGİ GELİRLERİNİ ARTIRDI





Destatis, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonu bütçelerinin ülkedeki yüksek istihdamdan dolayı yüksek gelir sağladığını ve faizlerin düşük olmasının faiz harcamalarını azalttığını belirtti.





Destatis verilerine göre, Almanya'da istihdam, 2019'da bir önceki yıla göre 400 bin artarak 45,3 milyon kişiye çıkarken, kamunun faiz harcamaları da bir önceki yıla göre yüzde 13,2 azaldı.





Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da ekonomi, geçen yıl mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,6 büyüyerek hız kesmişti.





Almanya'da hükümet, bu yıl daha fazla çalışma günü olmasından dolayı ekonominin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor.