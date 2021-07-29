Samanyolu Haber /Dünya / Almanya yol haritasını yeniden çizecek, insidans verisi dikkate alınmayabilir /29 Temmuz 2021 12:55

Almanya yol haritasını yeniden çizecek, insidans verisi dikkate alınmayabilir

Almanya’da 10 Ağustos’ta yapılacak koronavirüs zirvesinde salgınla mücadele konusunda nasıl bir karar alınacağı ve yol izleneceği merakla bekleniyor.

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Robert Koch Enstitüsü, önceki dönemde yaşanan vaka artışlarında olduğu gibi yine insidans değerlerinin kısıtlamalar için temel alınmasını önerirken, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’dan itiraz geldi. Bild gazetesine konuşan Spahn, “Aşılama oranı arttıkça insidans bilgi değerini kaybediyor” dedi. Bakan, durumu değerlendirmek ve karar alabilmek için hastaneye yeni kabul edilen kovid hastalarının sayısı gibi yeni verilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Almanya’da kısıtlamalarla ve koronavirüs önemleriyle ilgili hangi kriterin baz alınacağı henüz netlik kazanmadı. Robert Koch Enstitüsü Direktörü Lothar Wieler, insidansın Almanya’daki durumu değerlendirmek ve erken bir aşamada kontrol önlemleri başlatmak için önemli olmaya devam ettiğini söyledi.

ZİRVENİN ANA KONUSU

Ancak Hürriyet'te yer alan habere göre birçok eyalet başbakanının karar için yeni bir gerekçe beklediği ifade ediliyor. Berlin ve Rheinland Pfalz eyaletlerinin ise Almanya genelinde geçerli olacak şekilde 7 günlük insidans ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin birlikte değerlendirilmesini istiyor. Bu konunun, 10 Ağustos’taki zirvede ana tartışma konusu olması bekleniyor. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da korona vaka sayısı 3 bin 520’ye, bir haftalık insidans değeri de 16’ya yükseldi.
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