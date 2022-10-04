Almanya yönetiminden ret kararı çıktı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile Sovyet Rusya arasında bölüşülen Polonya yönetimi, Almanya'dan savaşta uğranılan zararların tazmini için talepte bulunmuştu.







Bu talebe Belinr yönetimi tarafından ret yönünde bir cevap verildiği ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya’nın 2’nci Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya’nın 2’nci Dünya Savaşı nedeniyle tazminat ödenmesi talebini kesin bir dille reddetti.

Polonya, eylül başında Almanya’dan tazminat talep edeceğini açıklamıştı. Rau da dün, yaklaşık 1,3 trilyon avro tazminat talep eden resmi bir notaya imza atmıştı.Baerbock, 7’nci Varşova Güvenlik Forumu vesilesiyle Polonya’nın başkentine yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi.Ülkesiyle Polonya arasındaki 2’nci Dünya Savaşı tazminatı konusuna değinen Baerbock, mevkidaşı Zbigniew Rau’ya hitap ederek “Alman hükümetinin bakış açısına göre, tazminat konusu, bildiğiniz gibi, kapanmıştır” dedi.