Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Yunan adalarındaki binden fazla çocuklu sığınmacıyı kabul edecek /20 Haziran 2020 11:13

Almanya Yunan adalarındaki binden fazla çocuklu sığınmacıyı kabul edecek

Almanya'nın, Yunanistan'daki mülteci kamplarında bulunan 243'ü çocuk binden fazla kişiyi mülteci olarak kabul edeceği bildirildi.

SHABER3.COM

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Yunanistan’daki mülteci kamplarından 243 çocuğun aileleriyle birlikte Almanya’ya getirileceğini açıkladı.

DW’nin haberine göre toplamda 900’den fazla kişinin mülteci olarak kabul edileceğini belirten Seehofer, bunun Almanya’nın bu türdeki en büyük girişimi olduğunu söyledi.

Açıklamayı Cuma günü düzenlenen eyalet içişleri bakanları toplantısının ardından yapan Seehofer, Yunan adalarında kapasitesinin üzerinde dolu olan kamplardan ailelerin getirilmesi için eyaletlerin gösterdiği işbirliğinden memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Çok sayıda eyaletin getirilecek kişilerin kabul edilmesine katkı sunduğunu vurgulayan Seehofer, mültecilerin daha önce yapıldığı gibi 16 eyaletin nüfus oranlarına göre dağıtılmayacağını, bu kez öncelikle mültecileri kabul etmeye hazır olan bazı eyaletlerin dikkate alınacağını belirtti.

Alman İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre Almanya’nın yanı sıra Finlandiya, Portekiz, İrlanda ve Fransa da Yunan adalarındaki mülteci çocukları kabul etmeye hazırlanıyor. Bakanlık sözcüsü, adalardan mülteci kabul edecek Avrupa ülkelerinin sayısının 12 olduğunu söyledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Yunan adalarındaki binden fazla çocuklu sığınmacıyı... Sonraki Haber >>

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

Almanya'da başörtüsü yüzünden işe alınmayan Mirjam olanları anlattı (Almanca)

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

KHK’lı Nazan Bozkurt: Ev hapsini kabul etmiyorum!

"Askeri okul sınavına giren 400 kişiye virüs bulaştı, ne yaptığınızın farkında mısınız?"

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Hedef gösterilen Saygı Öztürk, Soylu'nun tutuklattığı gazeteciyi hatırlattı... Gözyaşlarını tutamadı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

Türkiye protestosu sırasında Başbakan kaza yaptı

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:25:48