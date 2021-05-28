Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, yüzyılın ilk soykırımını kabul etti /28 Mayıs 2021 10:07

Almanya, yüzyılın ilk soykırımını kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ilk kez sömürge işgali sırasında Namibya'da soykırım yaşandığını kabul etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının ardından Almanya'dan da soykırım itirafı geldi. AFP'de yer alan habere göre, Almanya ilk kez sömürge işgali sırasında Namibya'da soykırım yaşandığını kabul etti.

Alman sömürge yerleşimcileri, 1904-1908 katliamlarında on binlerce yerli Herero ve Nama halkını öldürmüştü.

Tarihçiler tarafından 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendirilen bu olay gelen açıklama ile Almanya tarafından ilk defa kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında, işlenen zulümler için Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af dileyeceğiz."
Söz konusu soykırım Namibya ve Almanya arasındaki ilişkilerdeki en büyük sorun olarak nitelendiriliyordu.

Almanya yaptığı açıklamada Afrika ülkesindeki projelere yardım etmek için bir milyar euro'dan fazla mali destek sözü de verdi.

Almanya'nın bu açıklaması 'adı konulmamış tazminat' ve 'affedilmek için 1 milyar euro' verecek yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin 1994'te işlenen Ruanda Soykırımı'ndaki rolüne ilişkin sorumluluğunu kabul ettiklerini ancak suç ortağı olmadıklarını söylemişti.

Soykırımdan sağ kurtulanların oluşturduğu grup ise Macron'un açıklamalarını yeterli bulmadı. Soykırımdan sağ kurtulanlar Macron'un 'açık bir özür dilemediğini' belirtmişti.
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